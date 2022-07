Bahia contará com novos concurso públicos

Recentemente, o atual governador do Estado da Bahia, Rui Costa, divulgou novos editais de concursos públicos.

Segundo ele, então, as oportunidades serão para os setores da Educação e Segurança e deverão ocorrer ainda durante o segundo semestre deste ano. Além disso, de acordo com o governador, haverá o preenchimento de cerca de 6 mil cargos com as novas vagas.

Do total de vagas, portanto, Costa relatou que as mesmas se dividirão da seguinte maneira:

2000 mil vagas na Polícia Militar;

1000 vagas na Polícia Civil;

500 vagas no Corpo de Bombeiros;

400 vagas na Polícia Técnica;

2100 vagas para a Educação.

De todos os editais, somente o da Policia Civil já teve publicação até o momento. No entanto, o órgão ainda não realizou todos os exames seletivos.

O certame que contou com mais de 44 mil inscrições, teve sua primeira etapa no último dia 24 de julho.

Assim, o governador indica que todos os outros editais têm previsão para ocorrer durante o segundo semestre deste ano de 2022. Contudo, ainda não existe uma data certa de quando os mesmos deverão ocorrer.

Entenda, logo abaixo, alguns do concurso do estado.

Edital para PM da Bahia deve sair em breve

Durante o evento de confirmação dos novos editais, Rui Costa relatou que o concurso para a Polícia Militar do Estado da Bahia deverá acontecer em breve.

“Nós vamos ter um concurso que vai abrir as inscrições agora”, destacou o governador durante o evento.

É importante frisar que durante o mês de maio, o governador já havia confirmado a disponibilização de 2 mil vagas destinadas a corporação. Contudo, na época, o processo seletivo acabou não avançando.

Assim, de acordo com Rui Costa, os preparativos para a publicação do edital oficial do novo certame deverá ocorrer nos próximos dias.

“Conforme tinha anunciado anteriormente no concurso anterior, assim que nós tivéssemos a 1ª turma formada, nós iniciaríamos um novo concurso. Então, neste momento eu anuncio um novo concurso da Polícia Militar para mais 2 mil vagas”, declarou o governador no primeiro semestre.

Concurso para Educação já possui banca examinadora

Dos editais com previsão ainda neste ano, um dos que já se encontra mais adiantado é o do setor educacional.

Nesse sentido, no início deste mês de julho, houve a seleção da Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca examinadora. Isto é, que ficará responsável por todo processo de inscrição, realização das etapas seletivas e divulgação dos resultados do novo certame.

Ao todo, serão cerca de 2 113 vagas para o concurso da Secretaria de Educação, sendo 1806 para o cargo de professor e 307 para coordenador pedagógico.

Das vagas ao cargo de coordenador pedagógico, 27 serão reservadas para atuação nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

“O concurso é mais um avanço promovido pelo Governo da Bahia na educação. Hoje, além de garantir diversos programas sociais a estudantes, a Bahia vive uma revolução em infraestrutura, com a execução do maior programa de construção de novas escolas e complexos esportivos da história”, disse o governador Rui Costa.

CRO da Bahia confirma seleção de banca examinadora

Um novo concurso do Conselho Regional de Odontologia do Estado da Bahia já se encontra bem encaminhado, já sendo possível saber quais serão as vagas e banca examinadora.

A instituição para a realização das inscrições, aplicação dos exames seletivos e resultados, portanto, será o Instituto Quadrix.

Além da escolha da banca examinadora, o novo certame do CRO BA já possui a confirmação de seus cargos, da seguinte maneira:



Nível médio: agente de fiscalização; técnico administrativo; técnico administrativo de atendimento; e técnico administrativo de registro.

Nível médio/técnico: técnico em informática.

Nível superior: analista de licitação e contrato.

Até o momento, não há a confirmação do número total de vagas, no entanto, os salários já foram divulgados. Estes, então, irão variar entre R$ 1.799,77 a R$ 3.147,18, de acordo o cargo que o candidato selecionar.

Último concurso do CRO BA ocorreu em 2017

O Conselho Regional de Odontologia do Estado da Bahia realizou o seu último processo seletivo durante o ano de 2017. Isto é, momento em que ofertou um total de 116 vagas.

Assim, na época, o certame se destinou ao preenchimento de 28 vagas imediatas e 88 para a formação de cadastro de reserva.

Além disso, os candidatos foram avaliados por meio da aplicação de um exame objetivo de 40, 60 ou 80 questões, que variavam de acordo com o cargo preterido.

Processo seletivo para Delegado na Bahia é suspenso

O processo seletivo para o cargo de delegado da Polícia Civil da Bahia foi suspenso.

O evento ocorreu após um erro na entrega das provas aos candidatos, na manhã do último domingo, 24 de julho, na cidade de Salvador.

Assim, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela aplicação do processo seletivo, publicou a suspensão de forma oficial.

Segundo o instituto, contudo, até o momento, não existe uma nova data para a realização das provas. Ao que tudo indica, a divulgação de um novo prazo deverá ocorrer ainda no decorrer desta semana.

De acordo com a empresa, a identificação do problema foi nas salas da Universidade Católica do Salvador (UCSal), em Pituaçu. Segundo o instituto, o erro ocorreu em razão de um circuito de corrida de rua na capital baiana.

Isto é, o que fez com que os locais de realização dos exames mudassem quatro dias antas da aplicação das provas. Assim, este evento acabou pode levar ao erro de logística na distribuição das provas.

Ao serem distribuídas aos candidatos que estavam presentes nas salas, então, identificou-se que as folhas respostas não pertenciam aos candidatos que estavam ali presentes, mas sim de outro local.

O IBFC reiterou que o erro não causou nenhum prejuízo ao sigilo das provas ou na segurança do processo. No entanto, em razão da recusa de alguns candidatos, ocorreu a suspensão da realização das provas para o cargo de Delegado da Polícia Civil.

De acordo com candidatos, o problema ocorreu em pelo menos 10 salas, sendo identificados pelos fiscais depois da abertura dos pacotes em que estavam as provas.