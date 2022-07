Banco BS2 abre vagas em São Paulo e Minas Gerais

Com tradição e excelência no mercado financeiro, o Banco BS2 anunciou a abertura de vagas em São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, são 17 postos de trabalho para profissionais das áreas de Câmbio, Comercial, Jurídica, Crédito, Financeira, Parcerias, Produtos e RH, interessados em trabalhar na empresa.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções denalista de Câmbio JR, Analista de Contratos JR, Analista de FP&A, Analista de Monitoramento de Garantias, Analista de M&A SR, Analista de Risco de Crédito SR, Analista de Suprimento JR, Analista Financeiro Contas a Pagar JR, Assistente de Compliance, Coordenador Comercial (Digital Cash Management), Especialista de Crédito Middle Market, Estágio em Atração e Seleção, Estágio em Controladoria, Gestor de Negócios – Hunter (Digital Cash Management), Gestor de Negócios Middle, Gestor de Parcerias Estratégicas e Product Owner – Operações.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa busca, minimamente, pessoas com escolaridade a partir do ensino superior. Há, no entanto, chances para atuação nas cidades de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), nos modelos de contratação híbrido ou presencial.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote completo de benefícios, que inclui planos de saúde e odontológico (estendido ao cônjuge e filhos), vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, convênio com o Gympass, Day off de aniversário, 40 horas semanais de trabalho, previdência privada, plataforma de educação corporativa, orientação psicológica, financeira e jurídica, além de taxas diferenciadas para investimentos, entre outros.

As contratações fazem parte do processo natural de crescimento da empresa, que tem mais de 25 anos de experiência no setor financeiro e em 2021 anunciou uma mudança importante, passando a focar em clientes PJ.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site www.bancobs2.com.br/carreira para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar seu currículo.