Banco Central: a mediana da inflação e a redução do IPI

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), a mediana da inflação acumulada em março, abril e maio projetada pelos participantes do Focus em 11.3.2022 foi 1,55%. Os percentis 10 e 90 da distribuição foram 0,98% e 2,08%, respectivamente.

Banco Central: a mediana da inflação e a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

A indefinição advém de questionamentos jurídicos aos decretos de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em razão de seu impacto sobre a Zona Franca de Manaus.

Sobre a análise do Copom

No cenário de referência do Comitê de Política Monetária (Copom), as projeções de curto prazo consideram variações de 0,81% em junho, 0,84% em julho e 0,33% em agosto, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Caso se concretize, a inflação de 1,99% no trimestre implicará leve recuo da inflação acumulada em doze meses (11,73% em maio e 11,31% em agosto). O cenário de referência não incorpora o impacto das recentes iniciativas do Congresso Nacional que visam reduzir impostos sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações.

Os efeitos do Projeto de Lei nº 1.280/2022

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), por outro lado, o cenário de referência incorpora conservadoramente efeitos do Projeto de Lei nº 1.280/2022, que disciplina a devolução acelerada do Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins) pago a mais pelos consumidores de energia elétrica.

A inflação ao consumidor

O cenário contempla arrefecimento gradual da inflação ao consumidor. Os preços de alimentos devem continuar pressionados em junho, com destaque para alimentos industrializados tais como farinha e panificados, mas devem arrefecer de forma mais nítida nos meses seguintes com a sazonalidade favorável, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

O comportamento recente de estabilidade ou mesmo queda do preço doméstico de alguns produtos agropecuários – como alimentos in natura, carnes, e alguns grãos – corrobora essa expectativa, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

O reajuste dos planos de saúde individuais

A sazonalidade também favorece a queda do preço do etanol. A alta dos demais bens industriais e dos serviços deve arrefecer moderadamente, mas ainda continuará exercendo pressão significativa sobre a inflação.

A elevação dos preços internacionais do petróleo e seus derivados

Por fim, entre os preços administrados, destaca-se a incorporação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir de junho, do reajuste dos planos de saúde individuais. Diante dos elevados preços internacionais do petróleo e seus derivados, o cenário também contempla reajuste no preço dos combustíveis no curto prazo.