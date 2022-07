O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que as despesas líquidas de transportes somaram US$428 milhões em março de 2022, ante US$253 milhões em março de 2021, de acordo com atualização oficial divulgada na data desta publicação, 25 de julho de 2022.

Banco Central: dados oficiais sobre lucros, dividendos e outros fatores que impactam a economia

O aluguel de equipamentos registrou despesas líquidas de US$651 milhões, aumento de 14,8% na comparação com março de 2021, destaca oBanco Central do Brasil (BCB).

Em março de 2022, o déficit na conta de renda primária aumentou 68,5% em relação a março de 2021, totalizando US$7,0 bilhões, explica o Banco Central do Brasil (BCB). As despesas líquidas de lucros e dividendos aumentaram para US$5,0 bilhões, ante US$2,8 bilhões em março de 2021, impulsionadas pelo acréscimo de US$2,0 bilhões nas despesas brutas.

As despesas líquidas com juros somaram US$2,0 bilhões em março de 2022 (US$1,3 bilhão em março de 2021), com concentração de despesas brutas de juros entre empresas do mesmo grupo econômico, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Dados sobre o IDP

Os ingressos líquidos em investimentos diretos no país (IDP) somaram US$7,6 bilhões em março de 2022, ante US$7,0 bilhões em março de 2021. Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que houve ingressos líquidos de US$6,2 bilhões em participação no capital e de US$1,4 bilhão em operações intercompanhia.

Nos doze meses encerrados em março de 2022, o IDP totalizou US$51,2 bilhões (3,08% do PIB), ante US$50,7 bilhões (3,11% do PIB) no mês anterior e US$44,0 bilhões (3,12% do PIB) em março de 2021.

Ações e fundos: a carteira no mercado doméstico

Os investimentos em carteira no mercado doméstico totalizaram saídas líquidas de US$5,5 bilhões em março de 2022, compostos por saídas de US$6,6 bilhões em títulos de dívida e ingressos de US$1,1 bilhão em ações e fundos de investimento, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Nos doze meses encerrados em março de 2022, os investimentos em carteira no mercado doméstico somaram ingressos líquidos de US$19,8 bilhões, de acordo com os dados oficiais do Banco Central do Brasil (BCB).

Reservas internacionais

As reservas internacionais somaram US$353,2 bilhões em março de 2022, redução de US$4,6 bilhões em comparação ao mês anterior, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Fatores que contribuíram para reduzir o estoque

O resultado decorreu, principalmente, das variações por paridades e por preços, que contribuíram para reduzir o estoque em US$4,0 bilhões e US$618 milhões, na ordem. O Banco Central do Brasil (BCB) informou que a receita de juros somou US$481 milhões no mês.