Banco Itaú tem NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

O Banco Itaú divulgou recentemente diversas oportunidades de emprego em várias cidades do Brasil, como Recife, Niterói, João Pessoa, Natal, Vitória, Teresina, Olinda, Juiz de Fora, Aracaju, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Salvador, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. Confira como se candidatar.

Banco Itaú abre vagas de emprego pelo Brasil todo

A empresa oferta vários benefícios, como, por exemplo: seguro de vida, cesta de Natal, Gympass, vale Transporte, parceria com farmácia, auxílio creche, assistência odontológica, previdência Privada, auxílio alimentação, descontos em Produtos e Serviços Financeiros, auxílio refeição, remuneração Variável e assistência Médica.

Todas as oportunidades são efetivas e a maioria é aberta para pessoas com deficiência. Confira quais são os cargos abaixo:

Executivo de vendas;

Consultor comercial;

Engenharia De Dados Sr -SALESFORCE;

Analista Pricing Júnior – Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência;

Engenharia De Software Backend;

Executivo Comercial Nordeste – Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência;

Executivo Comercial Norte (Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência);

Executivo Comercial Sul;

Team Lead – Agile Coach;

Executivo Comercial Sudeste – Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência.

Como se candidatar

Se você se identificou com uma das vagas do Banco Itaú que mencionamos e deseja enviar o seu currículo, basta acessar a página de inscrição que é feita através da plataforma InfoJobs.

Em seguida, clique sobre o cargo que deseja e leia com cuidado quais são os requisitos e as atribuições a serem feitas para ele, em caso do seu perfil ser o que a empresa busca, então aperte o botão que diz “Candidatar-se”. Após isso, realize o seu cadastro no site.

