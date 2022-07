Belfort divulga vagas de emprego; veja as funções

A empresa Belfort recentemente anunciou algumas oportunidades de trabalho em São Paulo e outras no Paraná, em cidades como Santana de Parnaíba, Guarulhos, Barueri, Osasco, Campinas, Carapicuíba, Sorocaba, Piracicaba, Cascavel, Santos, Jandira, Cotia, entre outras. Veja como se candidatar.

Belfort tem oportunidades de trabalho no estado de São Paulo

Todas as vagas são efetivas e há oportunidades para pessoas com deficiência e Jovem Aprendiz. É necessário experiência em alguns cargos e os benefícios que a empresa oferta além do salário são: convênio odontológico, vale transporte, vale refeição e alimentação. Confira a seguir quais são as vagas divulgadas:

Vigilante Condutor de Ambulância;

Controlador De Acesso;

Auxiliar De Limpeza Geral;

Agente De Manutenção;

Vigilante com Moto;

Vigilante Operador De Monitoramento;

Meio Oficial De Manutenção;

Porteiro;

Técnico De Sistema Eletrônico;

Meio Oficial De Manutenção Predial;

Porteiro Controlador De Acesso;

Auxiliar De Jardineiro;

Instalador CFTV;

Auxiliar De Limpeza;

Jardineiro;

Vigilante;

Auxiliar De Manutenção;

VSPP Reserva Técnica;

Jovem aprendiz Administrativo;

Controlador De Acesso PCD.

Como se candidatar

Se você deseja fazer parte da equipe da Belfort, uma empresa de segurança patrimonial, então acesse a página de inscrição para mandar o seu currículo para uma das oportunidades de trabalho que divulgamos anteriormente.

Em seguida, procure o cargo que você deseja se candidatar, leia com cuidado todos os requisitos que a empresa procura nos seus funcionários e se o seu perfil for compatível, então aperte o botão escrito “Candidatar-se”.

Após isso, se você é novo na plataforma Infojobs, será preciso criar um cadastro. Para facilitar o processo, utilize sua conta de e-mail, do Facebook ou do LinkedIN.

