Belgo Bekaert abre vagas em Minas Gerais

A Belgo Bekaert, empresa especializada em arames, anunciou a abertura de vagas em Minas Gerais. Ao todo, são 73 vagas para o Programa Aprendiz Industrial, com atuação nas unidades de Contagem e Sabará (MG).

São elegíveis profissionais com idade mínima de 18 anos, que tenham concluído ou estejam regularmente matriculados no último ano do Ensino Médio. Ainda, pessoas em situação de vulnerabilidade social e da rede pública de ensino terão prioridade no processo seletivo.

É importante notar, contudo, que a empresa estimula a diversidade, inclusão e igualdade, de modo que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independente de raça, gênero, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, idade ou deficiência.

Durante o programa, os jovens talentos terão a oportunidade de adquirir experiências profissionais direcionadas a indústria. Além disso, eles participarão de um curso ministrado pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), alinhando um conteúdo teórico e prático. Para a unidade de Contagem (MG) os cursos ofertados para este ano serão: Mecânica Industrial e Produção Industrial.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo programa deverão acessar a página de carreiras da empresa e se inscrever até o próximo dia 10 de julho. Clique aqui para se candidatar.

Sobre a empresa

Com unidades fabris em Minas Gerais (Contagem, Sabará, Vespasiano e Itaúna), Bahia (Feira de Santana) e São Paulo (Sumaré e Osasco), a Belgo Bekaert é especializada em arames, cordoalhas, linha para fruticultura, telas e cercas mais duráveis e resistentes, feitas em aço de excelente qualidade e tecnologia em beneficiamento.

Atualmente, a companhia integra a lista das 30 melhores empresas de grande porte para trabalhar no Brasil, segundo o ranking Lugares Incríveis para Trabalhar 2021. A iniciativa do UOL e da Fundação Instituto de Administração (FIA) destaca as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus empregados.