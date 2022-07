Beneficiários do Auxílio Brasil podem solicitar empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma forma segura de conseguir dinheiro, onde a instituição que empresta o valor não acaba tendo problemas. Isso porque se desconta o valor da parcela diretamente da folha de pagamento de quem solicitou o serviço financeiro.

É mais comum em casos envolvendo servidores públicos, aposentados e pensionistas. É por isso que muitas pessoas que não pertencem a esses grupos acabam perdendo a esperança de conseguir um empréstimo consignado. Contudo, o Notícias Concursos vai te mostrar na matéria deste sábado (16) como mudar isso agora.

Quem pode solicitar o empréstimo consignado?

Acontece que esse método agora também poderá ser utilizado para quem tem direito ao Auxílio Brasil, ou seja, haverá uma ampliação. A notícia foi confirmada pelo Governo Federal, o que deve acontecer em breve.

Mas, o Governo recomenda que, pelo menos até lá, as pessoas que precisam de crédito tentem obter um empréstimo tradicional da Caixa Econômica. Afinal, recentemente, liberou-se o empréstimo que oferece até R$ 1.000,00 para quem precisa. Assim, este pode ser solicitado por pessoas jurídicas e pessoas físicas.

Dessa forma, os pagamentos são feitos em parcelas de até 24 vezes com juros mensais abaixo de 1,95%. A contratação do empréstimo é muito simples e pode ser feita de várias maneiras.

Se você é um empreendedor, tem outras condições de obter ainda mais crédito. Esses tipos de empréstimos governamentais são projetados para ajudar os microempreendedores e estimular a economia. Por isso, essas pessoas podem receber pagamentos de até R$ 3.000,00, com o prazo de 24 meses, mas com juros de 1,99% a.m.

Tempo bom para negativados

Outro ponto interessante a considerar é que o nome estar sujo não interfere mais na originação de empréstimos. Ou seja, você não será impedido de se inscrever, nem estará sujeito a taxas de juros mais altas ou qualquer restrição de valor.

Vale lembrar também que, para conseguir um empréstimo, você só precisa do aplicativo Caixa Tem, pois por meio dele é possível analisar os dados do cidadão em até uma semana. Assim que possível, será revelado se a pessoa é elegível e qual o valor.

As pessoas físicas precisam atualizar corretamente o cadastro: o celular, RG e CPF, os dados de renda e patrimônio, assim, há pouca chance de um erro impedir que se consiga um empréstimo. Por isso, o cenário não é tão ruim para os negativados, com o empréstimo consignado ou outro qualquer. Dessa forma, você poderá regularizar sua situação junto às instituições de crédito e livrar seu nome das dívidas.