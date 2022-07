Bloquear PIX: saiba como fazer em caso de perda ou roubo do celular

Com o PIX, o roubo de celulares se tornou outra preocupação das vítimas. É a conveniência e rapidez da transação que os criminosos se aproveitam. Então, basta desbloquear seu telefone para usar a ferramenta de pagamento instantâneo. Para se proteger, confira formas de bloquear PIX e restringir os valores de transferência.

Desde abril de 2021, os clientes podem optar por reduzir ou aumentar o valor disponível para transações. Esta é apenas uma das maneiras de reduzir o risco de danos se o seu telefone for roubado. Mas, abaixo, o Notícias Concursos vai te mostrar na matéria deste sábado (09) como bloquear PIX.

Como proceder para bloquear o PIX

Uma vez que o telefone é roubado, a vítima deve primeiro notificar o banco para bloquear o PIX e protegê-lo. Caso contrário, os criminosos podem fazer pagamentos instantâneos por meio da ferramenta. Gangues mais especializadas têm recursos para desbloquear equipamentos. Isso torna mais fácil para os criminosos acessarem rapidamente as contas bancárias.

Portanto, em caso de perda ou roubo do seu telefone, entre em contato com seu banco o mais rápido possível. Basta pedir para bloquear o aplicativo junto com a transferência. Encontram-se os números de telefone de contato na Internet.

O proprietário do telefone deve entrar em contato com a operadora para solicitar o bloqueio da linha. Assim, por exemplo, os criminosos não podem contatar mais amigos e familiares das vítimas por dinheiro.

E lembre-se de sempre registrar um boletim de ocorrência na polícia. Isso ocorre porque as operadoras podem exigir números de BO para bloquear linhas, bem como outros dados pessoais. Para evitar mais, aproveite o recurso de limitação PIX. Assim, se oferecerá apenas valores de transação mais baixos, com o prejuízo sendo menor.

A melhor forma de prevenir essa situação é ter os apps dos bancos em um celular que fique apenas em casa. Usar um telefone com menos informações sensíveis na rua ajudará a prevenir que esses roubos de informações aconteçam.

Quando isso não for possível, você pode colocar senhas mais complexas no telefone. Lembre-se também de programar para o celular desligar a tela após alguns segundos de inatividade. Fora o fato de bloquear PIX, isso irá dificultar a vida dos bandidos.