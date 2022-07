bloqueio de contas pode atingir vários cidadãos

Com o retorno do Auxílio Brasil, muitos estão tentando acessar o aplicativo Caixa Tem para verificar se os benefícios caíram na conta, ou se têm direito a algo. No entanto, a Caixa Econômica Federal alerta que, para combater fraudes, bloqueiam o acesso ao aplicativo em alguns casos.

Como muita gente não tem um celular bom para rodar aplicativos bancários com facilidade, alguns acabam baixando o Caixa Tem para o celular de um familiar, aparelho que acaba sendo o suporte para toda a família. E sempre que necessário pedem a essa pessoa para entrar e verificar os benefícios. No entanto, isso pode ser considerado uma tentativa de fraude e a conta pode acabar sendo bloqueada. Vale lembrar que mesmo que uma conta esteja congelada, não significa que a pessoa terá seus benefícios cancelados. Para saber mais a respeito, continue com a leitura da matéria deste sábado (30) do Notícias Concursos.

Como desbloquear a conta no Caixa Tem

Se for o seu caso, se sua conta está bloqueada, dirija-se ao banco para solicitar o desbloqueio do mesmo dispositivo. Mas, saiba que a prática de acessar várias contas no mesmo aparelho não é considerada ilegal.

A Caixa esclarece que essa é uma medida para proteger os usuários do aplicativo de fraudes. Assim, a qualquer momento, isso pode causar problemas maiores do que a suspensão.

Embora não seja ilegal, restaurar o acesso pode ser bastante burocrático, pois envolve se dirigir a uma agência da Caixa para restabelecer o acesso. Por isso, a CEF recomenda que você use seu dispositivo apenas para acessar sua conta, se possível.

Outra medida para evitar fraudes é bloquear contas acessadas em vários dispositivos. Isso também pode significar que alguém acessou seus dados e tentou fraudar.

Se sua conta estiver bloqueada pelo mesmo motivo, não se preocupe, não é ilegal. Então, basta ir a uma agência da Caixa para ajustar a situação e acessar facilmente sua conta novamente pelo Caixa Tem. Para evitar dores de cabeça, o ideal é acessar sua conta apenas pelo próprio celular e não emprestar seu aplicativo para outra pessoa.