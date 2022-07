Bote de resgate do CB vira e militares ficam ‘presos’ em telhados; veja vídeo

Militares do Corpo de Bombeiros de Alagoas, que estão desde a madrugada atuando no resgate de pessoas ilhadas em cidades do interior de Alagoas levaram um susto quando o bote em que estavam foi arrastado pela forte correnteza na cidade de Murici, zona da mata do Estado. Segundo a assessoria da corporação, um dos militares…

Militares do Corpo de Bombeiros de Alagoas, que estão desde a madrugada atuando no resgate de pessoas ilhadas em cidades do interior de Alagoas levaram um susto quando o bote em que estavam foi arrastado pela forte correnteza na cidade de Murici, zona da mata do Estado.

Segundo a assessoria da corporação, um dos militares conseguiu se proteger em cima de um telhado e os outros dois se apoiaram em uma laje, até o dia amanhecer completamente, quando a aeronave do Grupamento de Operações Aéreas resgatou os militares e as pessoas ilhadas.

Ainda segundo a corporação, nesta ocorrência foram resgatadas seis pessoas e um bebê da mesma residência, sem ferimentos graves. Todos foram encaminhados para a área urbana da cidade, onde o CBMAL está com uma base operacional. Ao todo, 16 pessoas foram resgatadas no Estado.

MARECHAL DEODORO

A situação também é caótica na cidade de Marechal Deodoro, na região metropolitana. A Lagoa Manguaba mais uma vez transbordou a invadiu a orla, residências e parte do Centro Histórico.

Em Massagueira, o tradicional povoado que reúne os principais restaurantes do circuito gastronômico alagoano, está completamente tomado pela água. Vídeos mostram o nível da água em vários estabelecimentos. Os proprietários esperam a redução do volume da água para ter uma ideia do prejuízo.