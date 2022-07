BRF anuncia contratação de temporários de Natal

Chegamos oficialmente ao meio do ano, o que significa que as empresas já estão à procura de profissionais para atender às demandas das festas de fim de ano. Prova disso é que a companhia de alimentos BRF acaba de anunciar a abertura de vagas para contratação de temporários de Natal.

São mais de 800 vagas para profissionais de diversas áreas. Há chances para os cargos de vendedor e promotor para a cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, e de ajudante de armazém e separador conferente I na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. A fim de promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos deverão ter disponibilidade para residir na cidade de interesse, mesmo que temporariamente. Ensino Médio Completo, sendo que para os cargos da área comercial é importante ter CNH B.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem comissão para as posições de vendas, cartão alimentação, planos de saúde e odontológico, refeição na empresa, auxílio-creche, vale transporte e previdência privada, na qual a BRF aporta o mesmo valor de contribuição selecionado pelo colaborador, seguro de vida, atendimento de saúde 24 horas via 0800 e aplicativos, bem como produtos da empresa com descontos diferenciados.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das posições ofertadas pela companhia de alimentos poderão acessar a página de carreiras, disponível em https://talents.brf.com, e cadastrar o currículo até o final desse mês de julho. No endereço é possível obter, ainda, mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação das vagas.

