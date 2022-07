Busca por empréstimos cresce em 2022; entenda o porquê

Pode parecer mentira, mas a verdade é que o número de empréstimos em 2022 disparou. O mercado de crédito está aquecendo e pode ser uma forma de lidar com a crise econômica. Se você estiver procurando por um empréstimo, saiba que o período agora provavelmente é o melhor.

De acordo com um estudo realizado pela Boa Vista, as solicitações de crédito aumentaram 6% em 2021 em relação ao ano anterior. O setor financeiro ganhou 18,1%, enquanto os demais setores caíram 2,2%. A Serasa Experian, por outro lado, observou que os ganhos podem ser ainda maiores, de 19,4%. Essa seria a maior demanda de empréstimos registrada desde 2008. Entenda mais a respeito na matéria desta segunda-feira (04) do Notícias Concursos.

Empréstimos aumentam em 2022

Segundo as informações, as pessoas com renda de até 500 reais são as que mais buscam empréstimo no país. Se considerarmos apenas esse grupo de cidadãos, a demanda pelo crédito cresceu 26,9%. Assim, a repartição da procura de crédito por região é a seguinte:

Nordeste – 28,7%;

Norte – 28,4%;

Centro-Oeste – 21,4%;

Sudeste – 17,1%;

Sul – 12%.

Por que isso está acontecendo?

De acordo com especialistas, o principal fator que gera maior adesão e demanda ao crédito é o custo de vida. Por exemplo, o Dieese disse que o preço das cestas básicas aumentará de 11,99% para 29,44% até 2022. A porcentagem exata depende da cidade onde a pessoa mora.

Para uma família residente na cidade de São Paulo, o salário-mínimo necessário para sobreviver deveria ser de R$ 6.300,00. Isso significa que a renda mínima precisa ser 5,2 vezes maior que a renda atual (R$ 1.212,00).

O número de pessoas com uma ou mais dívidas em aberto este ano atingiu 77,5%. O índice é um marco histórico, o mais alto já registrado. Ou seja, as pessoas precisam de crédito para tentar colocar a vida financeira em ordem, por mais desafiador que isso possa ser.

Espera-se que os empréstimos continuem a crescer durante o ano. É o que aponta a Pesquisa Febraban de Economia e Expectativas Bancárias da Federação dos Bancos do Brasil (Febraban).