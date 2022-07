Caixa conclui a distruibuição do lucro

Na última terça-feira (26), a Caixa Econômica Federal anunciou a conclusão do processamento de R$ 13,2 bilhões referente à distribuição de lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2021. Após o crédito dos recursos, as contas do FGTS atingiram a rentabilidade de 5,83% ao ano. Esse índice representa quase o dobro da correção da poupança em 2021 (2,99%).

“O Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) aprovou sem ressalvas, em 22/07, o balanço do FGTS de 2021, e autorizou a distribuição de 99% do resultado do Fundo apurado no mesmo exercício, de R? 13,3 bilhões, para 207,8 milhões de contas do FGTS, ativas e inativas”, informou o site oficial da instituição.

A instituição ainda informou que o crédito dos valores ocorreu com mais de 30 dias de antecedência do prazo regular. Cabe ressaltar que quanto maior o saldo vinculado à conta FGTS, mais o trabalhador deve receber. Sendo assim, para saber o valor a receber, os cidadãos devem multiplicar o saldo das contas em seu nome (até 31/12/2021) por 0,02748761. Na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, os trabalhadores deverão receber R$ 27,49.

Entenda o que é a distribuição do lucro do FGTS

De acordo com a Caixa, a distribuição de lucros do FGTS é uma medida legal que possui como intuito o incremento da rentabilidade das contas do fundo de garantia dos trabalhadores. O incremento da rentabilidade ocorre por meio da destruição de parte do resultado positivo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, além da remuneração mensal realizada por meio da aplicação da Taxa Referencial mais 3% ao ano.

Vale informar que o resultado do Fundo refere-se ao retorno de suas aplicações e investimentos. A Caixa explica que os investimentos são em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, fruto da governança do Conselho Curador do FGTS e atuação da instituição financeira.

Saiba como consultar o saldo

A consulta do saldo do Fundo de Garantia pode ser feita tanto de forma presencial, quanto online. Presencialmente, basta que os usuários se dirijam a uma agência da Caixa e solicitem o extrato no balcão de atendimento. De acordo com a Caixa, a instituição também envia o extrato das contas do FGTS para aqueles que aderiram à modalidade a cada dois meses no endereço cadastrado pelo usuário.

Pela internet os trabalhadores podem consultar o saldo do Fundo de Garantia por dois aplicativos: FGTS e Caixa Econômica Federal. É importante saber que até pouco tempo atrás, a instituição financeira permitia a consulta pelo site, no entanto, atualmente a única forma de consultar o extrato é por meio do aplicativo (disponível para aparelhos Android e iOS).

A Caixa disponibiliza ainda o serviço para envio de mensagens via SMS informando o usuário sobre a regularidade dos depósitos do FGTS e o saldo da conta. A adesão dessa modalidade de consulta pode ser feita no terminal de autoatendimento da instituição. Mais informações sobre o saldo do FGTS podem ser obtidas no site da Caixa Econômica Federal.