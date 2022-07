CAIXA TEM 2022: Liberado MANUAL de como usar o APLICATIVO

O Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica criou o aplicativo Caixa Tem em 2020, para viabilizar os pagamentos do Auxílio Emergencial. Todavia, com o tempo a plataforma passou a disponibilizar mais serviços, se tornando uma carteira digital.

O aplicativo permite a consulta dos saldos e extratos, pagamento de contas e boletos, realização de saques e transferências, inclusive via Pix, compras pela internet com o cartão de débito virtual gerado gratuitamente no próprio Caixa Tem, entre outras possibilidades.

Como se cadastrar no Caixa Tem?

Para se cadastrar não é necessário ser cliente da Caixa. Confira abaixo o passo a passo de como instalar o aplicativo:

Baixe o APP Caixa Tem em seu dispositivo (disponível para Android e iOS); Após instalado, clique em “Entrar”; Selecione a opção “Novo usuário”; Em seguida, o aplicativo solicitará documentos pessoais, como CPF e RG e envio de foto atual. Passando dessa fase, o cadastro é realizado.

Como realizar transferências?

O procedimento é bem simples. Basta acessar o aplicativo e, na tela inicial, clicar em “Transferir dinheiro”. Em seguida, preencha os dados bancários da pessoa que vai receber, o valor a ser transferido e finalize. Lembrando que a transferência também pode ser realizada via PIX.

Como realizar pagamentos no Caixa Tem?

Para realizar pagamentos através do Caixa Tem, clique na aba “Pagar suas Contas”. Em seguida, escolha entre escancear o código de barras com a câmera do celular ou digitar. Feito isso, finalize pagamento usando a sua senha e confirmando seus dados.

Como realizar saques?

Um dos diferenciais do aplicativo é o saque sem o cartão físico. O usuário pode gerar um código com validade de até 1h e ir presencialmente em um caixa eletrônico da instituição ou em uma unidade lotérica para retirar os valores.

Para sacar os valores, acesse a opção “Saque sem cartão”. Em seguida, um código será emitido para que o usuário apresente no caixa eletrônico ou ao atendente. Para finalizar, escolha o valor a ser resgatado e finalize a ação. Vale lembrar que os saques só são permitidos nos caixas eletrônicos da Caixa e em casas lotéricas.

Passo a passo para desbloquear o Caixa Tem pelo WhatsApp

Baixe o aplicativo Caixa Tem , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; Acesse sua conta com seu CPF e senha;

No menu do aplicativo encontre a opção “Liberar Acesso”;

O usuário será encaminhado por meio no sistema de ajuda automática. Clique no ícone disponível e acesse o link gerado para iniciar uma conversa no WhatsApp;

Feito isto, basta seguir as orientações para envio dos documentos necessários para desbloquear o Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, o processamento da ação pode demorar até 48h.