CAIXA TEM libera MICROCRÉDITO de até R$ 3.000 em julho; veja como receber

Neste mês de julho, a Caixa Econômica Federal conta com uma modalidade de crédito, chamada SIM Digital, que pode ser solicitada diretamente por meio do aplicativo Caixa Tem. A grande novidade para esse microcrédito é a concessão para quem tem possui o nome sujo. Contudo, é preciso conhecer quais são os critérios avaliados que permitem a concessão do empréstimo.

A princípio, a liberação do novo microcrédito CAIXA visa atender pessoas físicas e empreendedores (MEIs). De acordo com o banco, os valores podem chegar a até R$3 mil. A princípio, a ideia é atingir um grande público de beneficiados com a medida.

Segundo informações da Caixa, a oferta de crédito deve atingir nada menos que 40 milhões de cidadãos brasileiros. Todavia, é importante destacar que essa foi uma estimativa a longo prazo. Nos próximos meses, a ideia é de que 5 a 10 milhões de pessoas busquem os valores do SIM Digital.

De antemão, em termos de volume financeiro, a estimativa oficial da Caixa Econômica é receber um montante de até R$ 10 bilhões no total da operação em seis meses.

Os dados mostram que mais de 602 mil pessoas solicitaram o chamado SIM Digital desde o início das solicitações no final do último mês de março. Destas, estima-se que mais de 499 mil estejam negativadas. Estamos falando, portanto, de uma taxa de 83% dos contratantes. Trata-se de uma ampla maioria dos casos.

Como funciona o microcrédito?

Um grande diferencial dessa novo microcrédito da CAIXA é a taxa de juros. Primeiramente, para pessoas físicas, a taxa chega a 1,95%. Por outro lado, para pequenos empreendedores, a taxa é de 1,99%.

Todavia, em ambos os casos o parcelamento da dívida pode chegar a 24 vezes, ou seja, dois anos.

Ademais, é importante ressaltar que o procedimento de solicitação também é diferente para a pessoa física e para o microempreendedor individual. No primeiro caso, é possível pedir o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem, já no segundo, a solicitação deve ser presencial em uma das agências da Caixa.

Ademais, quando questionado sobre os negativos aderirem ao microcrédito, Guimarães disse: “essa taxa de 1,95% ao mês no crédito pessoal dificilmente você vai ter. Isso chega a ser menor até do que algum tipo de consignado. O microcrédito sem o fundo garantidor é ao redor de 3,9% ao mês”.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que os valores que poderão ser retirados serão diferentes.

Enquanto o MEI poderá resgatar o microcrédito no valor de até R$3 mil, a pessoa física poderá sacar o valor de até R$ 1 mil.

O novo empréstimo é relativo ao programa SIM Digital e tem expectativa de contar com duas propostas, conforme informado.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Quanto ao MEI, o empréstimo poderá ser de até R$ 3 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,99% ao mês e 24 meses para pagar. Nesse caso, o interessado deverá ir até a uma agência da Caixa e será necessário ter pelo menos 12 meses de faturamento de qualquer valor com o respectivo CNPJ.

Portanto, a ideia é que pessoas com o nome “sujo” na praça e que possuem dificuldades para contratar linhas de crédito possam ter acesso ao empréstimo por meio do programa. Além disso, se busca formalizar os trabalhadores informais.