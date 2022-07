Call of Duty Cold War é uma plataforma cruzada?

Várias opções de plataforma cruzada, como reprodução cruzada e progressão cruzada, estão disponíveis em Call of Duty Black Ops: Cold War.

Portanto, não importa qual plataforma seus amigos estejam usando, você poderá jogar Guerra Fria com eles. Vamos saber mais sobre isso.

Call of Duty Cold War é multiplataforma?

O desenvolvedor de Call of Duty Cold War é a Treyarch. Acontece em uma história alternativa.

Ao longo do século 20, a série Call of Duty ocorreu no contexto das guerras que moldaram o mundo, começando com a Segunda Guerra Mundial.

Call of Duty Cold War se passa durante o final do período da Guerra Fria. E, portanto, o jogo provavelmente incluirá armas e equipamentos desse período.

Em termos de jogabilidade, Call of Duty Cold War é um jogo de tiro em primeira pessoa. No jogo, o jogador assume o papel de um soldado.

O jogador pode se esconder atrás de barreiras enquanto luta e atirar enquanto está escondido. E eles ganham mais pontos por atualizar suas armas e equipamentos quando estão em uma matança.

A Guerra Fria é multiplataforma em 2022?

Sim, o jogo Call of Duty Cold War é multiplataforma em 2022. Portanto, os jogadores não precisarão comprar o jogo duas vezes, pois ele funcionará nos três sistemas.

Os motivos a seguir geralmente levam os desenvolvedores a incluir a funcionalidade multiplataforma em seus jogos:

A demanda de muitos jogadores para ter o recurso é o fator mais crítico. Isso ocorre porque os jogos devem ser comprados duas vezes para serem jogados com amigos em várias plataformas.

E, a maioria das pessoas não quer comprar duas cópias do mesmo jogo.

A competição é gerada por jogos multiplataforma. Consequentemente, os jogos prosperam quando são multiplataforma. E os negócios prosperam quando você tem mais jogadores.

Além da competição, atrai mais jogadores para o jogo. Isso resulta em mais lucros.

Se o jogo for multiplataforma, será acessível a mais jogadores. Como resultado, mais pessoas podem ser reunidas em uma plataforma do que nunca.

E, como resultado, é mais provável que um jogador permaneça em um jogo por um longo período de tempo.

O COD é multiplataforma para PC e PS4?

Sim, existe uma versão multiplataforma de Call of Duty para PC e PS4. Os jogadores no PC agora podem jogar com seus amigos no PS4 simultaneamente.

O COD é multiplataforma para PC e Xbox One?

Sim, Call of Duty é cross-play entre PCs e Xbox Ones. Esse recurso permitirá que os jogadores de PC se envolvam em jogos multiplayer com usuários do Xbox One.

O COD é multiplataforma PS4 e PS5?

Sim, PS4 e PS5 são compatíveis com várias plataformas. Isso permite que os jogadores joguem com PlayStations de diferentes gerações lado a lado.

Os jogos incluem cada vez mais a funcionalidade multiplataforma, uma vez que o jogo multiplataforma oferece alguns benefícios.

Portanto, jogar com amigos em diferentes plataformas é uma boa notícia para muitos jogadores.

O COD é multiplataforma PS4 e Xbox One?

Existe compatibilidade entre plataformas entre PS4 e Xbox One para Call of Duty Cold War. Isso significa que agora os jogadores do PS4 e Xbox One podem jogar juntos.

Já foi destacado várias vezes antes. E, é uma das razões pelas quais as pessoas gostam de jogar.

As pessoas que de outra forma não poderiam jogar juntas têm a oportunidade de fazê-lo por meio desse recurso.

O COD é compatível com Xbox One e Xbox Series X/S?

Sim, Call of Duty Cold War oferece suporte multiplataforma entre Xbox One e Xbox Series X/S.

Isso significa que os jogadores do Xbox One poderão combinar com jogadores que usam o Xbox Series X/s para jogar Guerra Fria e vice-versa.

Palavras finais

Então, agora você sabe que Call of Duty: Cold War suporta Cross-Play. E, além do cross-play, o suporte de progressão para o modo Battle Royale também é suportado. Isso permite que você mantenha seu progresso no Modern Warfare em todas as plataformas.

