Câmara de Cacimbas – PB anuncia Concurso público em todos os nívies

No estado da Paraíba, a Câmara Municipal de Cacimbas anuncia abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Guarda (1 vaga); Motorista; Arquivista (1 vaga); Contador (1 vaga); Procurador Jurídico (1 vaga); Técnico em Contabilidade (1 vaga); e Agente Administrativo (3 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 2.500,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de julho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fuverj. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa conhecimentos específicos, matemática e conhecimentos regionais e gerais. As avaliações serão aplicadas no dia 21 de agosto de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ARQUIVISTA: Planejamento, organização e direção de serviços de arquivo; Planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e informativo; Planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies documentais e participação no planejamento de documentos e controle de multicópias; Planejamento, organização e direção de serviços e centros de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos; entre outras atividades.

CONTADOR: Assessorar os vereadores na fiscalização contábil da Câmara e demais

órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional; Escriturar ou fazer

escritura, sintética e analiticamente as operações contábeis, visando demonstrar a receita e

a despesa; Organizar, mensalmente, o balancete do exercício financeiro, do ativo e passivo

orçamentário; Assinar, conjuntamente com o Presidente, os balancetes, balanços,

programas de aplicação, prestação de contas e outros documentos de apuração contábil; entre outras atividades.

PROCURADOR JURÍDICO: Assessorar os vereadores e demais funcionários do legislativo nos assuntos jurídicos da Câmara; Defender, judicial ou extrajudicial os interesses e direitos da Câmara; Emitir parecer sobre consultas formuladas pelo Presidente, demais vereadores ou pelos Órgãos da Câmara, sob o aspecto jurídico e legal; entre outras atividades.

EDITAL 001/2022