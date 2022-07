Câmara de Catanduva tem dois concursos abertos para diferentes áreas

A Câmara Municipal de Catanduva, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para dois novos concursos públicos.

As oportunidades são para cargos de nível médio e superior nas áreas administrativa e de serviços gerais.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).

Vagas e salários Câmara Catanduva

A Câmara Municipal de Catanduva oferece 5 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva, destinada a profissionais de nível médio e superior.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Nível médio

Agente administrativo – 2 vagas;

Motorista – 1 vaga;

Nível superior

Tesoureiro – 1 vaga;

Advogado Legislativo – 1 vaga;

O salário oferecido para o cargo de motorista é de R$ 1.459,28 para uma jornada de 40 horas semanais.

O cargo de agente administrativo, por sua vez, oferece salário de R$ 2.355,21 também para uma jornada de 40 horas semanais.

Para o cargo de tesoureiro o salário mensal é de R$ 4.893,01, enquanto o cargo de advogado legislativo possui remuneração de R$ 6.494,41. Ambos os cargos para uma jornada de 40 horas semanais.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa cumprir com os requisitos mínimos exigidos no edital, como possuir a escolaridade exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Câmara Catanduva

Os interessados em participar do concurso para a Câmara Municipal de Catanduva têm até o dia 03 de agosto de 2022 para realizar a inscrição diretamente pelo site do IBAM.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 73 para os cargos de nível médio, R$ 83 para o cargo de tesoureiro e R$ 98 para o cargo de advogado legislativo.

Atribuições de cargo Câmara Catanduva

Agente administrativo

Executar atividades que exigem o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos e metodológicos em áreas de natureza administrativa;

Acompanhar e dar andamento a processos;

Executar atividades rotineiras e burocráticas;

Realizar controle e emissão de documentos;

Organizar, registrar e zelar pelos arquivos físicos e digitais;

Auxiliar nos serviços de tesouraria e contabilidade;

Atuar e auxiliar nos serviços de cerimonial;

Auxiliar nos serviços da Diretoria Legislativas;

Entre outras atividades;

Motorista

Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada;

Comunicar o superior imediato sobre qualquer anormalidade ou defeito do veículo;

Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento e utilizá-los com zelo e prudência, zelando pela sua conservação e longevidade;

Realizar reparos de emergência;

Verificar diariamente o funcionamento do sistema elétrico, tais como lâmpadas, sinaleiras, faróis, buzinas e indicadores de direção;

Manter-se legalmente habilitado para conduzir veículos;

Entre outras atividades;

Tesoureiro

Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade;

Planejar e organizar a execução das atividades contábeis de acordo com as exigências legais e administrativas para apurar os elementos necessários para elaboração orçamentária e o controle da situação patrimonial e financeira da Câmara Municipal;

Escriturar analiticamente os atos e fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis para possibilitar o controle contábil e orçamentário;

Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros para assegurar a correção das operações contábeis;

Examinar empenho de despesas, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias para o pagamento dos compromissos assumidos;

Entre outras atividades;

Advogado Legislativo

Representar judicial e extrajudicialmente a Câmara Municipal;

Exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo;

Representar a Câmara Municipal perante o Tribunal de Contas do Estado;

Prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo à Presidência da Câmara, Vereadores e seus Assessores às Comissões Permanentes e Temporárias;

Propor ou responder as ações judiciais de qualquer natureza, que tenham por objeto a defesa do erário ou do interesse público, bem como nelas intervir, na forma da lei;

Realizar e atuar em procedimentos administrativos;

Acompanhar inquéritos policiais sobre crimes funcionais ou contra a administração publica legislativa e atuar como assistente da acusação nas respectivas ações penais, quando for o caso;

Entre outras atividades;

Etapas do concurso Câmara Catanduva

O concurso para Câmara Municipal de Catanduva irá avaliar os candidatos inscritos para os cargos do primeiro edital (agente administrativo, motorista e tesoureiro) apenas por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva para os cargos de nível médio contará com 30 questões de múltipla escolha divididas entre as áreas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, dependendo do cargo.

Já o cargo de tesoureiro terá prova objetiva composta por 40 questões de múltipla escolha divididas igualmente nas áreas de língua portuguesa e conhecimentos específicos.

Para o cargo de advogado legislativo, disponível no segundo edital, serão realizadas três avaliações diferentes: prova objetiva, prova prática dissertativa e prova de títulos.

As provas dos dois editais estão previstas para o dia 28 de agosto de 2022.

Para mais informações sobre os concursos para Câmara Municipal de Catanduva, acesse os editais a seguir: