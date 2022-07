Câmara de Santo Antônio do Jardim – SP promove Concurso público

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim promove abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível fundamental e médio no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Legislativo (1 vaga) e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.561,29 a R$ 1.951,61, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 8 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Indec. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 11 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE LEGISLATIVO 1. Proceder à leitura de jornais e revistas, selecionando os assuntos de interesse do Legislativo e do Município, armazenando em pastas legislação, jurisprudência e doutrina, para fornecer subsídios na elaboração de pareceres e/ou consultas; 2. Consultar bancos de dados para obter informações e legislação necessárias para subsidiar a atuação dos parlamentares, membros das comissões e Presidente da Câmara Municipal; 3. Serviços bancários, de escritório e xerografia de documentos; 4. Atendimento a central telefônica; 5. Atua fornecendo suporte nas sessões, audiências públicas, reuniões ou outros eventos promovidos pela Câmara Municipal, desde que convocado; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1. Organização das salas de Plenário “Pref. Walter Peres Ferreira” e Auditório “Vereador José Fuliaro” 2. Serviços gerais de limpeza nas instalações da Câmara Municipal, limpando as dependências do prédio da Câmara, varrendo, lavando e encerando pisos, escadas, rampas, ladrilhos, vidraças e outros; 3. Manter a devida higiene das instalações sanitárias e das cozinha, limpando recipientes, vasilhames e louças diariamente; 4. Limpar utensílios e objetos de adorno; 5. Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas, divisórias e equipamentos; entre outras atividades.

EDITAL 001/2022