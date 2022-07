Caminhão da CAIXA libera condições especiais para REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Moradores da cidade de Conselheiro Lafaiete (MG) podem negociar e pagar suas dívidas junto à Caixa Econômica Federal até o dia 22 julho por meio da agência móvel do banco.

O caminhão da Caixa está localizado na Praça Pimentel Duarte, S/N, Praça da Rodoviária, e tem atendimento das 10h às 15h. A iniciativa prevê a liquidação de débitos de forma facilitada.

Caminhão Caixa

Segundo as condições de renegociação, a quitação de contratos comerciais pode chegar até a 90% do valor da dívida. A proposta pode ser aplicada para pessoas físicas e jurídicas, no entanto, pode variar conforme o perfil do crédito contratado e o atraso.

Na agência móvel da Caixa, os consumidores terão todo suporte para renegociação de seus débitos.

Crédito Habitacional

Também é possível negociar dívidas de créditos habitacionais, com condições conforme o atraso do saldo devedor. Desta forma, os valores acordados são incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.

Canais de atendimento da Caixa

A negociação de dívidas junto à Caixa pode ser realizada em outros canais de atendimento do banco, sendo:

Aplicativo Habitação CAIXA;

Telefones 4004 0104 (capitais) e 0800 104 0104 (demais regiões); e

WhatsApp, no número 0800 104 0104.

Os clientes também podem encontrar condições especiais para negociar as suas dívidas nas Lotéricas CAIXA para quitação de valores até R$ 5.000, com apresentação do CPF.

Empréstimo consignado do Auxílio Brasil através do Caixa Tem

O Congresso Nacional aprovou a Medida Provisória (MP) que libera o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. A possibilidade também está disponível para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O empréstimo consignado no Auxílio Brasil vai descontar a parcela da dívida diretamente na folha de pagamento do benefício do contratante. Essa metodologia permite que os juros aplicados sejam os mais baixos do mercado.

Empréstimo do Auxílio Brasil: Quais são os juros?

Pelo fato de a proposta não ter sido sancionada até o momento, ainda não há informações quanto aos juros do novo crédito. No entanto, de acordo com algumas previsões, as proporções ficariam da seguinte forma:

Empréstimo de até R$ 2.034;

Pagamento em 24 parcelas de R$ 160;

Valor total pago: R$ 3.840;

Total só de juros: R$ 1.804;

Taxa de juros mensal: 5,85%;

Taxa de juros anual: 98%.

Empréstimo no Caixa Tem

Os beneficiários do antigo Bolsa Família poderão contratar o empréstimo consignado pelo aplicativo Caixa Tem. Por meio da plataforma também é possível solicitar o microcrédito para empreendedores.

O serviço está disponível para pessoas físicas no valor de até R$ 1 mil com juros a partir de 1,95% ao mês, e para Microempreendedores Individuais (MEIs) com limite de R$ 3 mil e juros a partir de 1,99 anos mês.