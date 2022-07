Campo Geral: análise da obra para vestibulares

João Guimarães Rosa, conhecido simplesmente como Guimarães Rosa, é um dos principais escritores de toda a literatura brasileira.

Campo Geral é uma de suas principais obras. O livro é muito abordado por questões de literatura e faz parte de listas de leituras obrigatórias de diversos vestibulares brasileiros.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com uma análise sobre as principais características da obra. Vamos conferir!

Campo Geral: introdução

Campo Geral é um livro que pode ser classificado como novela, um tipo de gênero literário de curta extensão. A obra foi publicada pela primeira vez no ano de 1956.

Guimarães Rosa, autor da novela, é um escritor muito conhecido e que fez parte do movimento modernista brasileiro. Outras obras do autor, como Sagarana, também são muito abordadas pelos principais vestibulares do Brasil.

Campo Geral: o enredo

Campo Geral conta a história de Miguilim, um menino de apenas oito anos de idade. Ele vive em uma casa humilde na cidade de Mutum, no sertão.

O principal tema do livro é o amadurecimento de Miguilim e o retrato de diversos acontecimentos da sua infância. Guimarães Rosa retrata, a partir do ponto de vista do próprio Miguilim, a fase da vida em que ocorre a passagem da infância para a vida adulta.

Campo Geral: características da obra

Campo Geral é caracterizada por uma série de aspectos relevantes, como a forte presença de um tom de subjetividade ao longo do livro. Podemos mencionar, também, as seguintes características: valorização do sertanejo, falta de definição de uma cronologia específica, repetição de palavras como mecanismo para criar ênfase, uso de regionalismos e uso de neologismos.

A narrativa possui um forte aspecto cíclico e esse aspecto é criado por meio da valorização do tempo psicológico em detrimento do cronológico.