Capotamento deixa duas pessoas feridas em União do Palmares

O capotamento de um veículo na entrada do Povoado Muquém, em União dos Palmares, deixou duas pessoas feridas, na madrugada deste domingo, 10.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítima foram uma jovem de 20 anos e um rapaz de 23 anos. Ao chegar ao local do acidente, a guarnição não os encontrou, pois eles tinham ido até uma residência próxima para pedir ajuda.

Ao localizarem o casal, os bombeiros prestaram atendimento pré-hospitalar e os conduziu ao Hospital Regional da Mata (HRM).

O acidente foi registrado às 01h56 no sistema do Corpo de Bombeiros e, ao todo, duas viaturas e seis militares foram mobilizados para a ocorrência.

Ainda não se tem informações sobre o que causou o capotamento e nem o sobre estado de saúde das vítimas.