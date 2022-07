Carreta do Amor proporciona exames de mamografia e citologia para mulheres de Penedo

Encaminhamento é realizado por meio da Secretaria Municipal de Saúde

Secom PMP com Assessoria SEMS

A Carreta do Amor chegou em Penedo para realizar exames de mamografia e citologia em mulheres com idade entre 50 a 69 anos, serviço disponível até a próxima sexta-feira, 29.

A ação preventiva é uma parceria entre o Hospital do Amor, rede com unidade inaugurada em Arapiraca este ano, e a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal da Saúde.

“A Carreta do Amor oferta serviços que têm o objetivo de garantir cuidados com a saúde da mulher, como exame de citologia disponível para a faixa etária entre 25 e 64 anos. Já as mamografias são para as mulheres com idade de 50 a 69 anos”, informa a Coordenadora da Atenção Básica da SEMS, Monike Souza.

Mais informações via Whatsapp da SEMS no número (82) 9 9925-5743.

O trabalho conjunto entre Prefeitura de Penedo e Hospital do Amor previne o câncer de mama e de útero, doenças comuns cuja prevenção exige a realização de exames de rotina para detecção precoce, diagnóstico de suma importância para a recuperação das pacientes.

O cadastro para os exames de mamografia e citologia está disponível em frente ao Centro de Diagnóstico, onde a Carreta do Amor foi estacionada. Para ter acesso, basta apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Texto e foto Gabriela Flores – jornalista e social media da SEMS