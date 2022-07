Carro de dono de motel é encontrado em canavial em Coruripe

A Polícia Militar de Alagoas confirmou a localização do veículo Montana de placa DWJ7F75, de propriedade do empresário João José Matias dos Santos, morto a facadas dentro do quarto do seu motel, na cidade de Coruripe. O veículo, que havia sido levado pelos supostos assassinos, foi encontrado em um canavial próximo ao Conjunto Manoel Lessa,…

A Polícia Militar de Alagoas confirmou a localização do veículo Montana de placa DWJ7F75, de propriedade do empresário João José Matias dos Santos, morto a facadas dentro do quarto do seu motel, na cidade de Coruripe.

O veículo, que havia sido levado pelos supostos assassinos, foi encontrado em um canavial próximo ao Conjunto Manoel Lessa, na periferia da cidade. O veículo foi levado para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da cidade e periciado. As informações sobre a perícia ainda não foram repassadas à imprensa.

A localização do veículo é mais uma peça que deve ser integrada ao inquérito policial, presidido pelo delegado Alexandre César. Nesta terça (12), a Polícia Científica confirmou que o empresário foi morto a golpes de arma branca, possivelmente de propriedade da própria vítima. SAIBA MAIS.