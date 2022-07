CARTÃO AUXÍLIO BRASIL 600: Saiba como cadastrar a senha no Caixa Tem para receber R$ 600

O Ministério da Cidadania está distribuindo o novo cartão do Auxílio Brasil para as famílias incluídas no programa a partir novembro do ano passado. A nova ferramenta permitirá que as beneficiárias realizem saques em caixas eletrônicos da Caixa e nas casas lotéricas, além de fazerem compras na opção de débito.

No entanto, como todo cartão, é necessário cadastrar uma senha de segurança para evitar fraudes e saques indevidos. A novidade é que a senha do novo cartão do Auxílio Brasil deverá ser cadastrada pelo aplicativo Caixa Tem. A decisão foi tomada visando facilitar o processo de liberação por parte dos beneficiários.

Veja como cadastrar a senha pelo Caixa Tem:

Acesse o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS;

Selecione a opção “Auxílio Brasil”;

Clique em “criar senha do cartão”.

De acordo com o Ministério da Cidadania, até agora já se emitiu 3,2 milhões de unidades do novo cartão do Auxílio Brasil com chip. Porém, a previsão é distribuir cerca de 6,6 milhões no total, sendo o mesmo número de famílias que entraram no programa social após a reformulação em 2021.

Sendo assim, foi estabelecido um critério de prioridade na distribuição do novo cartão. A princípio, foram contempladas as famílias que residem em cidades que não possuem ou que contam com uma quantidade limitada de canais de pagamento da Caixa Econômica Federal (CEF).

Quais informações constam no cartão Auxílio Brasil?

Na parte da frente da ferramenta estão:

Identificação do Programa Auxílio Brasil;

Número do cartão;

NIS do Responsável Familiar (RF);

Nome do RF;

Validade do cartão;

Número da conta.

Já no verso:

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa;

Nomes da Caixa e Ministério da Cidadania;

Bandeira do Caixa Aqui;

QR Code;

Bandeira do banco 24Horas; e

Bandeira da Elo ou Visa.

Como solicitar o novo cartão?

De antemão, é importante frisar que não é necessário solicitar o novo cartão do Auxílio Brasil. Isso porque, os Correios irão enviar e entregue diretamente no endereço que o beneficiário registrou no Cadastro Único (CadÚnico).

O que o beneficiário pode fazer é manter a inscrição ativa no CadÚnico. Para isso, é necessário seguir a regra do prazo de dois anos para atualizar as informações e em casos de mudanças de endereço, telefone ou composição do grupo familiar. Caso contrário, o benefício pode ser cancelado.

A atualização cadastral pode ser feita pelo site ou aplicativo do Cadastro Único. As plataformas oferecem os seguintes serviços:

Consulta por CPF;

Consulta simples;

Consulta completa;

Pré-cadastro;

Comprovante de cadastro;

Atualização cadastral por confirmação;

Meus benefícios;

Postos de atendimento.

AUXÍLIO BRASIL a partir de R$600 em agosto

Através da portaria publicada no “Diário Oficial da União” no dia 20 de julho, os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber o adicional de R$ 200 em suas mensalidades entre os meses de agosto e dezembro deste ano.

A previsão de gastos públicos para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 é de R$ 26 bilhões. Além disso, o vale-gás também deve aumentar de R$ 60 para R$ 120 a cada dois meses, elevando em mais de R$ 1 bilhão os custos do programa. NIS terminado em 1 – Recebe dia 9 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto.