Cartão Carrefour permite parcelamento em até 20 vezes sem juros

Os cartões de crédito Carrefour podem ser utilizados em qualquer instituição que aceite a bandeira, seja Visa ou Mastercard. Ao contrário do que muitos pensam, o cartão Carrefour não é válido apenas nessa rede de lojas. Além disso, tem taxa anual zerada. Saiba como aproveitar esta e outras vantagens.

O cartão tem a possibilidade de uso dentro e fora do Brasil. A anuidade zero está condicionada ao uso do cartão pelo menos uma vez por mês em qualquer Carrefour. Veja as vantagens de ter um cartão Carrefour na matéria deste domingo (03) do Notícias Concursos.

Cartão Carrefour

Os clientes podem adquirir produtos selecionados de forma parcelada sem juros na loja ou no site do Carrefour, bem como ter descontos exclusivos de empresas parceiras. Para facilitar o uso, o app Carrefour permite desbloquear o cartão, além de consultar limites, faturas e próximos lançamentos. As informações em suas mãos ajudam os clientes a organizar melhor seus gastos.

Ademais, pode-se usar até quatro cartões adicionais ??gratuitamente. Além disso, os usuários podem escolher entre 14 opções de vencimento de fatura.

Mais vantagens

Você vai abastecer? Se os clientes do cartão de crédito Carrefour abastecerem em qualquer posto de gasolina da rede, terão mais tempo para pagar. Mas, este período depende da data de vencimento e do método da fatura.

Nesse ínterim, aqueles com alto consumo de remédios também encontraram uma vantagem. Os clientes podem parcelar em até 10 vezes sem juros nas farmácias Carrefour.

Pode-se solicitar o cartão pelo aplicativo ou pelo site. Basta inserir os dados pessoais pedidos e seguir os demais passos. Então, os interessados ??recebem em casa. Depois, é só desbloquear pelo app para usufruir de benefícios exclusivos. Entre os produtos com desconto no site, os clientes podem comprar pneus, fraldas, eletrônicos, utensílios domésticos e muito mais a preços baixos em até 20x sem juros.

Se você achou interessante essa opção, solicite o seu e desfrute desses benefícios como: maior prazo para pagar, descontos exclusivos na rede Carrefour entre outros. O cliente passará por uma análise de crédito. Assim, quanto mais alta for sua pontuação, mais chances você tem de conseguir seu cartão Carrefour.