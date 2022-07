Cartão de crédito dá renda extra? Saiba mais detalhes a respeito

O poder de compra é uma coisa muito importante para todas as pessoas e, graças ao amado cartão de crédito, esse poder aumentou muito nas últimas décadas. Mas, você sabia que os cartões também podem ser usados ??para garantir uma renda extra?

Claro que isso só acontece se você usar da forma correta, tornando o cartão de crédito uma ferramenta ainda mais útil. Afinal, quem não quer aumentar sua renda mensal, não é mesmo? E o Notícias Concursos te ajuda a entender como se faz na matéria deste sábado (09).

Como usar o cartão de crédito para ter renda extra

Uma renda um pouco mais elevada pode garantir muito mais poder de compra, o que sem dúvidas deixa a todos realmente muito felizes. Veja como potencializar sua renda ao usar o cartão com sabedoria.

Pontos, milhas e cashback

É uma forma de lucrar com cartão de crédito que muitas pessoas conhecem, mas ainda vale a pena mencionar. Alguns cartões oferecem pontos e milhas para pessoas que fazem compras frequentes com o produto financeiro. Quanto maior o valor da compra, mais pontos e milhas você ganha. Outros também têm opções de reembolso que oferecem uma porcentagem de suas compras ou usam seu cartão de crédito para pagar as contas.

Otimize seus gastos

Vincular seu cartão a uma plataforma de pagamento online e centralizar todas as suas contas nessa plataforma é uma ótima maneira de ganhar uma renda extra. Essas plataformas podem ser: PicPay, Mercado Pago, bem como Recarga Pay e muitas outras plataformas cada vez mais populares. Muitas vezes, quando você paga por essas plataformas, elas também oferecem benefícios de reembolso e muitas outras vantagens.

Clube de fidelidade

Algumas empresas, como as companhias aéreas, possuem clubes de fidelidade que oferecem aos clientes cadastrados diversos benefícios, como milhas e programas de viagens. Para fazer parte dele, os clientes precisam se registrar e vincular seu cartão.

Quanto mais pagamentos e compras você fizer no seu cartão de crédito, mais sua “porcentagem” aumenta nesses planos. Isso porque garante muitos benefícios como milhas, viagens, descontos e muitas outras promoções, assim como benefícios interessantes.