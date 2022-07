Você pode inserir o cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro de maneira assertiva. Para isso, é importante que estude as opções disponíveis no mercado e faça um planejamento que considere suas particularidades.

Cartão de crédito sem anuidade: estude o mercado e planeje suas finanças

O cartão de crédito sem anuidade é uma vantagem competitiva para o cliente final. Já que diversos bancos tradicionais modificaram suas políticas internas para disponibilizar produtos isentos de tarifas, considerando a concorrência criada pelas fintechs. Por isso, é importante que você faça uso dessa dinâmica de forma planejada, considerando suas necessidades pessoais.

Centralize os seus gastos e controle o seu fluxo financeiro pessoal

Através de um planejamento você pode fazer o uso do cartão de crédito sem anuidade para o controle de seus gastos e para a centralização de suas compras mensais. São muitas opções disponíveis no mercado. Por isso, é viável que você estude o que o mercado oferece, considerando o custo-benefício e os programas de cashback.

Nubank: analise as opções e considere os programas de cashback da fintech

O Nubank, por exemplo, é um cartão de crédito tradicional que é muito conhecido. Além do cartão de crédito roxinho, a fintech oferece o cartão de crédito Ultravioleta, sendo um produto que possui outros critérios para que seja isento de tarifas. No entanto, pode ser viável analisar as opções e o custo-benefício dos programas da Nubank.

Banco Inter: cashback para o novo investidor

O Banco Inter é uma instituição financeira que cresceu de forma exponencial no mercado financeiro nacional. A plataforma oferece para o cliente diversos programas de cashback dentro do seu cartão de crédito, bem como também estimula o investidor através de programas de cashback voltados para o entrante no mercado de investimentos. Sendo assim, pode ser viável para que você faça o seu planejamento financeiro.

Banco Neon: cartão sem tarifas e conta digital

O Banco Neon pode não ser tão popular quanto o Nubank, mas é uma opção viável dentro do conceito de planejamento financeiro e de cartão de crédito sem anuidade. Assim como as demais opções, o Neon oferece uma conta bancária digital e um cartão de crédito sem anuidade.

Verifique o que o mercado oferece no momento atual

Os programas relacionados a cashback não são estáticos. Por isso, é importante que você analise as opções e considere o que cada instituição financeira oferece no momento da elaboração do seu planejamento pessoal.