Cartão de crédito sem burocracia existe? Veja quais são as melhores opções no mercado

Ter os pedidos de cartão aprovados na hora é o desejo de muita gente, não é mesmo? Isso se tornou realidade após o sucesso dos bancos digitais no setor financeiro brasileiro. A principal mudança está na forma de solicitar o produto financeiro, onde tudo pode ser feito por meio de um aplicativo. Portanto, o cartão de crédito sem burocracia ficou mais fácil de se obter.

Hoje, existem algumas opções que possuem várias qualidades. Pois, o Notícias Concursos, na matéria deste sábado (16), vai te mostrar que os produtos financeiros mais requisitados são: BMG Card, Trigg Card, bem como Neon International Card. Todos têm aprovações aceleradas, sem precisar esperar muito para saber se foi aprovado para receber o cartão de crédito sem burocracia.

Opções de cartão de crédito sem burocracia e com rápida aprovação

Segue uma lista de ferramentas com atendimento rápido para quem deseja ter um cartão de crédito facilitado.

Cartão BMG

O BMG é uma das instituições que atende com agilidade os clientes que precisam do cartão. Ele pode ser facilmente liberado para aqueles com pontuações altas e sem restrições cadastrais. No entanto, para aqueles que normalmente atrasam o pagamento de suas contas, as chances se tornam baixas. Entre os benefícios, o serviço garante isenção de anuidade, bandeiras internacionais, bem como redução de juros e limites de saque. Para solicitar, basta acessar o site ou app.

Cartão de crédito sem burocracia da Neon Internacional

Outra opção de cartão de muito sucesso é o Neon, que permite a rápida aprovação das solicitações. Para análise, são necessárias apenas algumas informações, como nome completo e CPF.

Além do cartão, a empresa oferece uma conta digital que promete cuidar do dinheiro dos clientes, tudo sem taxas anuais ou taxas de manutenção. Vale ressaltar que o retorno do investimento é maior do que a poupança. Para saber como contratar, basta entrar no site da operadora.

Cartão Trigg

É uma opção de cartão digital sem complicações. Mas, o verdadeiro destaque é o cashback, ou o chamado “reembolso”. Toda vez que uma compra é realizada, o cliente recebe uma parcela do valor em sua conta. Quanto mais você usar a ferramenta, mais cashback você receberá.

O serviço também inclui novidades como pagamentos por proximidade, cartões complementares para maiores de 8 anos, bem como assistência para cães e gatos cadastrados diretamente pelo app. Então, fica fácil ter o cartão de crédito sem burocracia. Quem quiser solicitar a ferramenta, pode acessar o site da Trigg.