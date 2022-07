Cartão de crédito virtual: tem algum benefício?

Quais são os benefícios de usar um cartão de crédito virtual? Clientes de diversas fintechs possuem esse produto financeiro em suas contas online. O cartão até é oferecido como vantagem da conta, mas como funciona e como você pode conseguir um?

Descubra mais sobre o cartão de crédito virtual

O Notícias Concursos explicará com mais detalhes na matéria deste domingo (17) como se dá a questão do uso do cartão de crédito virtual. Por exemplo, de acordo com o Nubank, esses cartões permitem que os clientes acessem meios de crédito de forma prática e segura. Além disso, essa possibilidade facilita o controle de cobranças, já que o aparelho funciona como um segundo cartão.

Embora os cartões de crédito físicos e virtuais tenham os mesmos limites, as contas podem ser divididas. Os clientes podem usar apenas um para compras online e o outro para compras em estabelecimentos físicos. Isso ajuda no controle financeiro ao longo do mês.

Quem pode ter um cartão virtual?

Todos os clientes aprovados para crédito têm acesso ao ambiente digital. O cartão virtual, a cada dia que passa, vem se popularizando mais. Assim, mostra que o produto financeiro, de fato, trouxe mais utilidade aos consumidores. Vale ressaltar que, por exemplo, ter um cartão digital é mais seguro do que ter um físico na carteira.

Apenas para exemplificar, no caso do Nubank, para acessar o cartão, é preciso seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo;

Acesse a aba “Meus Cartões”;

Após isso, selecione “Criar Cartão Virtual”;

Nomeie seu cartão para finalizar.

Pronto! É só usar o produto para fazer as compras. De fato, com as carteiras digitais (wallets), os cartões podem ser carregados em celulares e usados ??em máquinas comuns de qualquer estabelecimento comercial. Outros dispositivos também oferecem essa facilidade aos consumidores.

Mas, o cartão de crédito virtual não se restringe aos bancos digitais. Os tradicionais, como Santander, Banco do Brasil, Bradesco, por exemplo, também possuem. Isso evita a clonagem e golpes. Você pode criar um cartão com o valor exato de uma compra que você pretende realizar. Se suas informações forem roubadas, você não precisará ficar tão preocupado, pois o produto tem um baixo limite, que já foi usado, inclusive.