Cartão por aproximação: saiba como se prevenir das fraudes

Alguns criminosos usam o dispositivo de proximidade para fraudar e causar diversas vítimas em todo o país

A opção de pagar apenas com cartão por aproximação facilita muito a vida das pessoas. De fato, a adesão ao método tem crescido cada vez mais. No entanto, alguns indivíduos preferem deixá-lo como está, usando o pagamento da forma tradicional, com senha. Muito disso vem do medo de fraude.

Golpe no cartão de crédito: devo ter medo?

Na realidade, houve várias denúncias no Procon de fraudes de cartão por aproximação. Alguns consumidores nem sabem que seus cartões possuem tecnologia ativa e, por isso, acabam nem se preocupando tanto caso percam o cartão. Para saber mais, continue a leitura da matéria deste sábado (09) do Notícias Concursos.

O problema é que os criminosos podem usar o cartão para fazer pequenos pagamentos sem a necessidade de uma senha. Houve até relatos de pessoas sendo “roubadas”. Isso significa que um ladrão pode se aproximar da pessoa e pagar simplesmente segurando o aparelho perto da bolsa ou bolso da vítima. Portanto, uma boa dica para evitar fraudes, é monitorar sua conta e conhecer os recursos disponíveis.

Mais dicas para não cair em golpes com cartão por aproximação

Sempre tenha cuidado com os cartões de compras online – Especialmente nesta época do ano, os donos de lojas querem ganhar mais, não apenas dar vantagens. É comum procurar promoções, mas desconfie das “incríveis”;

Verifique se o site de compra é realmente o site de uma empresa de sua confiança;

É sempre melhor usar um cartão virtual para fazer compras pela Internet;

Sempre desconfie de sites que pagam apenas via Pix. Aliás, na dúvida, evite pagar pelo Pix;

Promoções recebidas por SMS, redes sociais e WhatsApp devem ser sempre ignoradas;

Entre em contato com o gerente da sua agência se algum suposto funcionário do banco ligar para você;

Ao pagar com boleto bancário, verifique as informações do beneficiário para ver se é realmente a empresa.

Se você estiver comprando em uma loja física, certifique-se na hora de passar o cartão na máquina. Nunca dê seu cartão para terceiros;

Não revele o código de segurança do cartão;

Verifique seu extrato com frequência.

Com essas pequenas dicas, você poderá ter um pouco mais de segurança. Assim, suas transações financeiras envolvendo o cartão por aproximação não correrão riscos.