Cassol Centerlar abre NOVOS empregos pelo país

A Cassol Centerlar, líder bem conhecida na indústria da construção brasileira, anuncia novos cargos com vagas para profissionais de todo o país. Os detalhes sobre as vagas, as qualificações, requisitos, os benefícios, o local de trabalho e o link de registro podem ser consultados, abaixo.

Cassol Centerlar divulga novas oportunidades de trabalho

Uma das maiores redes varejistas do segmento da construção, a Cassol Centerlar é uma companhia totalmente brasileira, e recentemente divulgou a abertura de novas oportunidades. Para fazer parte da equipe de colaboradores, será necessário atender as exigências mínimas e morar em regiões onde a companhia está contratando.

Os novos colaboradores contam com salários fixos e vários benefícios, incluindo vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, participação de lucros, bônus por resultados, auxílio farmácia, assistência odontológica e assistência médica.

Conforme publicado através da plataforma InfoJobs as seguintes posições podem ser preenchidas:

Assistentes para o Setor Administrativo — São José;

Vendedores Comissionados — Florianópolis;

Assistentes para o setor de Crédito — São José;

Motoristas — Caxias do Sul;

Analistas de Relações Trabalhistas Vaga Presencial — São José;

Analistas de Carteiras — São José;

Vendedores para Realizar Vendas Externas — Curitiba;

Auxiliares para o setor de Logística — São José;

Departamento Pessoal Analistas de Custos — São José;

Operadores de Lojas — Criciúma;

Encarregados para o setor de Prevenção e Perdas — Porto Alegre.

Como se registrar

Os interessados em fazer parte da equipe de colaboradores da Cassol Centerlar devem atender a todos os critérios estabelecidos, e residir em cidades com vagas abertas, para se candidatar basta acessar o link de inscrições.

Quer saber mais sobre os empregos disponíveis nessa semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos abertos.