CEDERJ libera nova reclassificação do Vestibular 2022/2

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj) publicou nesta segunda-feira, dia 25 de julho, uma nova reclassificação do Vestibular CEDERJ 2022/2.

Desse modo, os participantes já podem consultar a lista de convocados na 3ª reclassificação por meio do site da instituição. O período para as matrículas dos aprovados já está aberto.

Segundo o cronograma do Consórcio CEDERJ, os convocados nesta reclassificação para as vagas remanescentes devem realizar as matrículas até às 22h desta terça-feira, dia 26 de julho. As matrículas devem ser feitas on-line, por meio deste link.

Os candidatos podem conferir as orientações para a matrícula, com o passo a passo e a lista de documentos necessários através do site do vestibular.

O vestibular contou com mais de 7 mil vagas

A oferta total para o Vestibular 2022/2 do Consórcio CEDERJ foi de 7.574 vagas em16 cursos de graduação. As vagas são para cursos ofertados na modalidade semipresencial pelas seguintes instituições de ensino superior (IES): Cefet RJ, Uenf, UERJ, UFRJ, UFF, UFRRJ e UniRio.

A Fundação Cecierj aplicou as provas do Vestibular 2022/2 no dia 12 de junho, das 10h às 13h. A prova contou com 45 questões objetivas sobre assuntos do ensino médio. Desse modo, o exame abarcou as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Biologia, Física, Matemática, Química, Geografia e História.

Além disso, os candidatos responderam também uma prova discursiva de redação. O tema proposto pela Fundação foi “Qual é o lugar das pessoas negras na sociedade brasileira?”.