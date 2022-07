Cederj publica 1ª reclassificação do Vestibular 2022/2

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj/Consórcio Cederj) publicou nesta quinta-feira, dia 14 de julho, a 1ª reclassificação do Vestibular 2022/2.

Os participantes podem consultar a lista de reclassificação por meio do site da Fundação. De acordo com o cronograma, os classificados deverão realizar as matrículas até às 22 da próxima sexta-feira, dia 15 de julho.

A Fundação publicou as orientações para a matrícula, com o passo a passo e a lista de documentos necessários. O procedimento deverá ser feito on-line, por meio do site do vestibular.

Sobre o Vestibular 2022/2

O Vestibular 2022/2 aconteceu no dia 12 de junho, com aplicação de provas das 10h às 13h. Os candidatos responderam a uma prova foi composta por 45 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Biologia, Física, Matemática, Química, Geografia e História.

A Fundação aplicou também uma prova discursiva de redação, cujo tema proposto foi “Qual é o lugar das pessoas negras na sociedade brasileira?”.

De acordo com o edital, a oferta do Vestibular Cederj 2022/2 é de 7.574 vagas em 16 cursos de graduação ofertados na modalidade semipresencial totalmente gratuitos pelas seguintes instituições de ensino superior (IES): Cefet RJ, Uenf, UERJ, UFRJ, UFF, UFRRJ e UniRio.

A instituição reserva vagas segundo estabelecido na Lei de Cotas, ou seja, para alunos oriundos de escolas da rede pública. Há ainda percentual de vagas reservado para estudantes de baixa renda, para pretos, pardos, indígenas, PcDs, e para filhos de bombeiros.

Acesse o site do Consórcio Cederj para mais informações.

