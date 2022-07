Cencosud abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

O grupo varejista da América Latina Cencosud divulgou recentemente diversas oportunidades de emprego em todo o Brasil. Algumas cidades premiadas foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia, Salvador, Goiânia, Maceió, Aracaju, Juiz de Fora, entre outras.

Cencosud tem vagas de emprego pelo Brasil

Os benefícios que a empresa oferta são os seguintes: vale-transporte, assistência médica, participação nos lucros e resultados, assistência odontológica, empréstimos consignados em contracheque, seguro de vida, descontos em instituições de ensino superior e idiomas, cartão de compras para utilização nos estabelecimentos, desconto de até 10% em compras em toda rede Cencosud, entre outros.

As oportunidades são efetivas, para aprendiz e de associado, mas é desejável experiência anterior na área. Veja abaixo quais são elas:

Vendedor de atacado;

Açougueiro;

Técnico em Segurança do trabalho;

Analista ADM;

Técnico em Enfermagem do Trabalho;

Analista de Marketing Digital;

Promotor de vendas cartão;

Analista de sistemas;

Operador de supermercado;

Analista prevenção a fraude;

Operador de eletro;

Analista redes e comunicações;

Líder de sistemas Mobile;

Analista RH negócio;

Fiscal de prevenção de perdas;

Aprendiz de supermercado;

Gerente de loja;

Comprador de eletro;

Gerente de transporte;

Conferente;

Especialista risco de crédito;

Coordenador de rede e comunicações;

Especialista em segurança alimentar;

Encarregado mercearia.

Como se candidatar

Se uma das oportunidades que o Cencosud divulgou é o que você está procurando, então acesse a página de inscrição para obter mais informações.

Depois é só verificar se o seu perfil bate com os requisitos da empresa e se candidatar. Se você for novo no site, é possível fazer o seu cadastro utilizando uma conta de e-mail.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e confira os processos seletivos de recrutamento disponíveis.