CERC lança programa de estágio 2022

A CERC Central de Recebíveis, primeira infraestrutura do mercado financeiro especializada em crédito, acaba de lançar seu programa de estágio 2022. seu Programa de Estágio para 2022. A previsão é de que 29 estagiários sejam contratados por meio deste processo seletivo, entre agosto deste ano e fevereiro de 2023.

Em busca de um time diverso, a empresa recruta profissionais que tenham vínculo com uma instituição de ensino superior e formação prevista para dezembro de 2023. Não há exigência de curso ou universidade.

De acordo com a instituição, a estrutura do programa foi desenhada para que o estagiário ou estagiária conheça e realize diferentes atividades, trabalhe com profissionais referência e de diversos perfis, ampliando os seus conhecimentos sobre o universo CERC e o mercado financeiro.

Dessa forma, todos os estagiários passarão por uma trilha de carreira customizáveis, onde poderão passar por rotações em várias áreas de negócio durante um ano e três meses. Além disso, eles contarão com mentoria com a liderança e uma jornada com conteúdos técnicos e comportamentais, participando também de projetos interdisciplinares.

Os profissionais receberão bolsa auxílio compatível com o mercado no valor de R$ 2,6 mil e terão direito a home office ou modelo híbrido, flexfood, auxílio educação, vale transporte, auxílio mobilidade – ou estacionamento para os dias de ida ao escritório -, assistência média, assistência odontológica – ambas sem custo para o estagiário, acesso ao Gympass e convênio e/ou parceria com instituições de ensino para descontos.

Como se candidatar

Os interessados poderão se inscrever diretamente pela página da empresa, disponível aqui. O processo seletivo inclui, ainda, triagem cultural, análise de business case online, entrevista final e uma live “Bate-papo com o fundador”.