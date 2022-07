Cesta básica sobe em nove capitais brasileiras, diz Dieese

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o preço da cesta básica subiu em nove das 17 capitais analisadas em junho. A maior alta foi registrada em Fortaleza (4,54%), seguida por Natal (4,33%) e João Pessoa (3,36%).

No mês de junho, o item que mais encareceu a cesta básica foi o leite integral, que teve uma alta de até 23,09%. Para o Dieese, trabalhadores que recebem um salário mínimo nacional gastam até 69,31% do rendimento para comprar uma cesta básica.

São Paulo tem a cesta básica mais cara do país

Apesar de apresentar uma queda de 0,12% de maio para junho de 2022, São Paulo continua apresentando a cesta básica mais cara entre as capitais analisadas pelo Dieese. O valor de R$ 777,01 representa 64,01% do salário mínimo vigente.

Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, seria necessário um salário mínimo de R$ 6.527,67 para a manutenção de uma família de quatro pessoas. Esse valor representa 5,39 vezes o salário mínimo nacional de R$ 1.212,00.

Além de São Paulo apresentar um valor médio bastante alto, também é possível citar Florianópolis (R$ 760,41), Porto Alegre (R$ 754,19) e Rio de Janeiro (R$ 733,14). Em contrapartida, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 549,91), Salvador (R$ 580,82) e João Pessoa (R$ 586,73).

Alta no preço de alimentos básicos

Como já dito anteriormente, no último mês o vilão da cesta básica foi o leite integral, que vem sofrendo constantes aumentos neste ano. Segundo o Dieese, o preço do leite subiu em 17 capitais brasileiras entre os meses de abril e maio. No primeiro mês deste ano, o valor médio do alimento era de R$ 2,10, apesar disso, em junho o valor passou para R$ 2,68.

Para especialistas no assunto, a alta no valor do item tem relação com a menor oferta do produto. Vale informar que o país vem enfrentando o período de entressafra (clima mais seco), prejudicando as pastagens e ocasionando a queda na produção do leite.

“No primeiro trimestre de 2021, teve uma queda de 10,3% no volume de leite que foi produzido no Brasil. Foi a maior queda histórica da série, que começou em 1997. Então, acho que ela dá uma dimensão de como essa oferta recuou”, explica Glauco Rodrigues, pesquisador da Embrapa Gado de Leite.

O Dieese ainda constatou que o preço do quilo do pão francês subiu em 15 das 17 capitais analisadas. Os maiores percentuais foram registrados em Belém (10,29%), Salvador (3,36%) e Natal (3,21%). O valor da farinha de trigo foi elevado em todas as capitais, com destaque para Brasília (6,64%) e Vitória (5,49%).

O quilo do feijão carioquinha apresentou alta em todas as cidades onde é pesquisado, interferindo no valor da cesta básica. Já o preço do café aumentou em 13 capitais, apresentando as principais altas em São Paulo (4,43%), Belém (3,31%) e Recife (3,31%).