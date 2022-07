CGC e CNPJ são a mesma coisa? Saiba mais

Os empreendedores costumam trabalhar em diferentes áreas do próprio negócio. No entanto, para poder desempenhar todas as funções de forma eficaz, é necessário aprender alguns conceitos básicos em cada área. Por exemplo, o que é CGC e CNPJ.

Aliás, no poder executivo, os empresários devem saber a diferença entre CGC e CNPJ. Você sabe responder essa pergunta? Não se preocupe! Agora é a hora de aprender com a matéria desta quarta-feira (27) do Notícias Concursos.

Qual é a diferença entre CGC e CNPJ?

Em 1964, o Ministério da Fazenda criou o Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). Esse registro sempre foi obrigatório para pessoas jurídicas que operam no Brasil e para empresas internacionais que ali investem. No entanto, o CGC cresceu e se tornou CNPJ.

Em suma, o CNPJ é uma evolução do CGC. O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas é o cadastro que legaliza, autoriza e realiza negócios. A mudança de um para outro unifica os cadastros de empresas que antes eram separados por estado, município, distrito federal e sindicato. Agora, o IRS mantém o controle centralizado.

Quem deve solicitar?

Conforme mencionado anteriormente, esse registro é obrigatório para todas as empresas que operam no país. Após a abertura, a empresa ingressa no Cadastro Nacional e recebe um número de identificação.

No entanto, não são apenas as empresas que precisam ser registradas. O CGC/CNPJ também é obrigatório para:

Apartamentos e prédios registrados no registro de imóveis;

Grupos sociais e consórcios;

Associações de produtores rurais;

Clubes e fundos de investimento;

Notários e serviços notariais;

Fundos públicos e privados;

Candidatos a cargos políticos;

Desenvolvimento imobiliário;

Instituições bancárias estrangeiras que cooperam com bancos brasileiros.

Por que ter um CGC/CNPJ e formalizar o negócio?

Toda empresa deve estar cadastrada para ter um CNPJ. Além de obrigatória, a formalização do negócio traz uma série de vantagens para os empreendedores. Alguns deles são:

Participar de negociações e licitações;

Emitir faturas e notas;

Pagar os impostos corretamente;

Regularização de pessoal.

Se você já iniciou um negócio, mas ainda não se registrou oficialmente, não se desespere. Você pode emitir um certificado e se disciplinar para continuar a atividade.

Saiba como é fácil fazer uma consulta

O cadastro de empresas é muito simples de consultar. Além disso, você pode usar o mesmo procedimento passo a passo para verificar se um novo fornecedor ou futuro parceiro está em dia com a Receita Federal:

Visite o site da Receita Federal;

Acesse a área “Consulta CNPJ”;

Acesse o sistema pelo próprio CPF;

Informe o número do CNPJ;

Então, verifique as informações fornecidas e, se necessário, acesse “Gerar PDF” na parte inferior da tela.

Agora que você entende a diferença entre CGC e CNPJ, pode agilizar sua formalização ou consultar as empresas que achar necessário. Assim, não perca mais tempo e tenha prejuízos.