Chega a 68,2 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas em Alagoas

Passa de 68 mil o número de pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram Alagoas nos últimos dias. Os dados de desabrigados e desalojados foram atualizados pela Defesa Civil Estadual no fim da tarde desta quinta-feira, 07.

De acordo com a atualização, em todo o estado, 52.855 estão desalojadas e 15.418 estão desabrigadas. O município com o maior número de afetados continua sendo Rio Largo, com 6.801 desalojados e 199 desabrigados. Em seguida vem Cajueiro com 4079 desabrigados e 1019 desalojados.

A capital alagoana, Maceió, vem na sequência com 3.498 desabrigados e 1.221 desalojados. Outras cidades com alto número de pessoas afetadas são Coruripe (3.935), São José da Laje (3.883), Marechal Deodoro (3.820) e Pilar (3.726).

Na última semana, as chuvas voltaram a deixar um rastro de destruição em algumas cidades alagoanas. Foram registrados alagamentos de ruas, deslizamentos de barreiras e aumento do nível dos rios e lagoas.