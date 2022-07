Chuvas: Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em mais seis cidades de AL

Cidades contempladas no decreto podem solicitar recursos federais para atendimento à população afetação

A Defesa Civil Nacional reconheceu, nesta sexta-feira (8) a situação de emergência em mais seis cidades de Alagoas atingidas pelas fortes chuvas. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Os municípios alagoanos que obtiveram o status são: Cajueiro, Chã Preta, Estrela de Alagoas, Porto Calvo, Santana do Mundaú e São Miguel dos Milagres. Até agora, 22 municípios alagoanos já tiveram situação de emergência decretada pelo Governo Federal.

Além disso, outros três municípios tiveram liberação de recurso federal liberados, somando 1,3 milhão. São elas: Jacuípe, Jequi da Praia e Rio Largo.

Desde o início das chuvas em Alagoas, na sexta-feira (1), a Defesa Civil Nacional vem estabelecendo uma série de ações emergenciais para apoiar o estado, como a mobilização e o envio de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres (Gade).

O número de desabrigados e desalojados em Alagoas já ultrapassa a marca dos 65 mil, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual.

Como solicitar recursos federais

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.