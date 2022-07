Cielo divulga vagas de emprego em diversas especialidades; confira

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Cielo, empresa brasileira de serviços financeiros, divulgou abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Especialista em Risco Especialistas em Segurança da Informação Especialista em Mobile Estagiário na Área Comercial Analista Cyber Security Sr Analista de Desenvolvimento Comercial Analista de Desenvolvimento de Logística Analista de Estratégia de Negócios Sr Analista de Estratégias e Performance Sr Produtos e Treinamentos Comercial Cloud Engineer Pleno DBA sênior Desenvolvedor Pleno Desenvolvedor Sr Engenheiro (a) de Dados Especialista de Pricing Especialista de Dados Gerente de Negócios Gerente de Negócios I Product Owner em Cadastro Analista de FP&A Analista de Governança de Dados Sr Analista de Operação Comercial Analista de People Analytics Analista de Pricing Pleno Analista de Serviços de Logística Arquiteto Cloud Especialista em Gestão Coligadas Especialista em Risco de Crédito Executivo de Loja Full Stack Sr Analista de Controles Internos Sr Analista de Controles Internos Sr TI Analista em Desenvolvimento Comercial Analista em Planejamento Comercial Analista de Marketing Jr-PCD Analista Operação Comercial-PCD

Sobre a Cielo

Cielo, anteriormente Visanet Brasil, é uma empresa brasileira de serviços financeiros. Atua como adquirente multi-bandeira, sendo uma das responsáveis pela captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito.

É a empresa líder do setor em toda a América Latina, em termos de volume financeiro de transações e é uma das responsáveis pelo credenciamento do comércio brasileiro a sua rede de pagamentos, bem como pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações realizadas com cartões de plástico.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Cielo e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

