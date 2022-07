CNH Digital: Veja como utilizar o aplicativo

A Carteira Digital de Transito (CDT) é um aplicativo que agrega documentos virtuais do condutor brasileiro. Além da própria CNH em sua versão virtual, na plataforma também pode ser inserida a CRLV Digital (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).

A Carteira Digital de Transito (CDT) é um aplicativo que agrega documentos virtuais do condutor brasileiro. Além da própria CNH em sua versão virtual, na plataforma também pode ser inserida a CRLV Digital (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).

Onde o aplicativo pode ser instalado?

O aplicativo funciona somente em aparelhos móveis, como celulares e tablets, que devem possuir um dos seguintes sistemas operacionais:

iOS: versão igual ou superior a 10;

Android: versão igual ou superior a 4.0.3.

Quem pode usar a CDT?

Todo condutor que possua a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo).

A carteira digital de transito é segura?

Sim. Os documentos da Carteira Digital de Trânsito possuem um QR Code que garante sua autenticidade. Além disso, cada um tem uma assinatura digital (P7S) que dá validade jurídica ao documento.

Como verificar se o documento é autêntico?

O procedimento de autenticação é bem simples, basta fazer uma leitura do QR Code utilizando o aplicativo Vio, disponível para Android e iOS.

A CDT está disponível em todas as UFs (unidades federativas)?

Residentes de qualquer unidade federativa brasileira podem acessar a CDT. No entanto, o CRLV Digital está disponível apenas nas UFs listadas no Portal de Serviços do DENATRAN.

Quais as vantagens da CDT?

Maior praticidade: pelo celular ou tablet o condutor poderá acessar seus documentos;

pelo celular ou tablet o condutor poderá acessar seus documentos; Maior segurança : os dados são criptografados e assinados digitalmente, o que evita fraudes e falsificações;

: os dados são criptografados e assinados digitalmente, o que evita fraudes e falsificações; Mais utilidade: além de ter o mesmo valor que a versão impressa dos documentos, pelo aplicativo é possível acessar mais serviços, como criar PDF exportável dos documentos (CNH e CRLV);

além de ter o mesmo valor que a versão impressa dos documentos, pelo aplicativo é possível acessar mais serviços, como criar PDF exportável dos documentos (CNH e CRLV); Mais economia: o motorista ainda pode economizar com impressões, autenticação e digitalização de cópias.

Como fazer o cadastro na CDT?

Veja como consultar pelo site: