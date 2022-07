CNH suspensa: saiba quantos pontos são aceitos de acordo com a nova regra

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi alterado e atualizado em abril de 2021. A lei que rege as regras de trânsito foi criada em 1997 com algumas alterações. Inicialmente, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH suspensa) se dava acima de 20 pontos de infração.

Mas, entre outras mudanças, o novo CTB estabelece outro nível de classificação. Saiba com o Notícias Concursos, na matéria desta segunda-feira (25) a partir de quantos pontos, vale a CNH suspensa segundo as novas regras.

Com quantos pontos tem a CNH suspensa?

Para entender por quantos pontos uma CNH está suspensa, é preciso lembrar que existem quatro níveis de infração de trânsito. Os motoristas são comumente multados de forma leve, média, severa ou muito severa. Cada um desses níveis desconta um certo número de pontos de sua carteira de motorista, que anteriormente podia ter um total de 20 pontos.

Com o novo CTB, aumentou-se o limite para 40. Dedução por cada multa:

3 pontos – Violação menor;

4 pontos – Violação média;

5 pontos – Violação grave;

6 pontos – Violação muito grave.

Uma vez que o limite de 40 pontos ultrapassar, cassa-se a carteira de motorista e o cidadão passa por um processo de reciclagem para recuperar os direitos de direção. No entanto, as carteiras que atingem o limite não são lineares e variam de acordo com a gravidade da multa.

Como funcionam as novas regras para suspensão da CNH

Os direitos de condução estão agora suspensos nas seguintes situações:

O condutor deve receber 20 pontos e ter cometido mais de 2 infrações graves;

30 pontos para violações muito graves;

40 pontos sem violações graves ou se exercer atividades pagas.

Consulte quantos pontos você tem na CNH de modo online

É possível encontrar todos os dados sobre a CNH suspensa ou não do motorista no site do Detran do seu estado. Em determinadas áreas, o motorista tem a possibilidade de monitorar o andamento do processo, incluindo suspensões. Em geral, acessam-se as informações por meio dos dados da CNH ou CPF, além do RENAVAM do veículo.