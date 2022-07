O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) anunciou novas chamadas e suplementação de recursos para ações do CNPq/MCTI, de acordo com recente divulgação oficial. Os editais abordam temas diversos como popularização da ciência, museus, mineração, materiais avançados e computação quântica.

CNPq/MCTI: novas chamadas e suplementação de recursos para ações

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) anunciou na última quarta-feira (27), com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI), novas chamadas em diversas áreas, além da suplementação de recursos para editais que já estão em andamento.

De acordo com a divulgação oficial, os recursos para essas chamadas somam quase R$ 900 milhões. A diretoria do CNPq/MCTI destacou que as novas chamadas e recursos trazem tranquilidade e vão complementar a área de fomento da instituição, trazendo-a para um patamar equiparado ao orçamento para bolsas.

São editais em temas diversos, como popularização da ciência, museus, mineração, materiais avançados e computação quântica. De acordo com a divulgação oficial, será lançado em breve o programa Pró-Humanidades, com recursos já garantidos de R$ 50 milhões para o desenvolvimento contínuo da área de Ciências Humanas.

Chamadas públicas

O Departamento de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do CNPq/MCTI anunciou que nesta semana estão sendo julgadas as propostas recebidas para a chamada para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no valor de R$ 10,5 milhões. A chamada Feiras de Ciências e Mostras Científicas, com valor superior a R$ 5,8 milhões, continua com o período de inscrições abertas.

Olimpíadas científicas

Na data desta publicação, 28 de julho de 2022, o CNPq/MCTI lançou um edital para apoiar iniciativas de olimpíadas científicas, nacionais, internacionais e tradicionais. A chamada também contempla novas modalidades, com olimpíadas regionais e nacionais em fase de criação. Uma chamada para pesquisa, desenvolvimento e popularização em museus, no valor de R$ 55 milhões, também estará disponível no site do CNPq/MCTI a partir desta quinta (28).

Para a próxima semana, está programado o lançamento de uma chamada com valor superior a R$ 23 milhões para o setor de transportes aquaviários e construção naval. Ainda no setor de transportes, na área de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, no valor de R$ 16 milhões, informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Programa InovaNióbio

No dia 2 de agosto, terça-feira, serão anunciadas três chamadas: uma no âmbito do programa InovaNióbio, no valor de R$ 20 milhões, uma chamada para formação de pesquisadores nas áreas de computação quântica, fotônica integrada e inteligência artificial, com valor superior a R$ 12 milhões e um edital chamado de AstroPop, para um parque de ciências, astronomia e astronáutica, com exposições itinerantes para a popularização da ciência, com valor de R$ 8,5 milhões.