Colisão entre motos e carro deixa um morto em Arapiraca

Uma colisão envolvendo duas motocicletas e um carro resultou na morte de uma pessoa, na noite deste domingo, 3, em Arapiraca.

O acidente ocorreu na rodovia AL 220, altura do Povoado Capim, em Arapiraca. Conforme informações colhidas no local, duas pessoas estavam em uma moto de 150cc, seguindo sentido Arapiraca, e, ao realizar uma ultrapassagem, colidiu na traseira de outra moto que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto, as duas motos invadiram a contramão e colidiram em um veículo, modelo Renault, de cor vermelha, que seguia sentido Sertão.

O garupa da moto 150cc voou e bateu no parabrisa do carro de passeio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local, socorreu duas vítimas e constatou o óbito da terceira vítima.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária estiveram no local e acionarem os Institutos de Criminalista e Médico Legal, para perícia e recolhimento do corpo.