Com apoio da prefeitura, Grupo Gay de Penedo realiza a 4ª edição da Semana da Diversidade

Com o apoio do governo Ronaldo Lopes, o Grupo Gay de Penedo inicia nesta quarta-feira, 13, a programação da Semana da Diversidade.

As atividades começam com o 4º Seminário Penedense da População LGBTQIA+ que tem como tema “População (IN) Visibilizada, Direitos Violados”, evento que acontece no Theatro Sete de Setembro.

A Semana da Diversidade será concluída no próximo sábado, 16, com a Parada da Diversidade Sexual do Baixo São Francisco e tem como objetivo fortalecer as políticas públicas da luta contra a homofobia e todo tipo de preconceito.

A parceria com a Prefeitura de Penedo inclui a Secretaria Municipal de Saúde, com a oferta de testes rápido de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), informações sobre cuidados com a saúde e a distribuição de preservativos.

Confira a programação

De 13 a 15 de julho – 4º Seminário Penedense da População LGBTQIA+

TEMA: População (IN) VISIBILIZADA, DIREITOS VIOLADOS

Local: Theatro Sete de Setembro

De 14 a 16 de julho das 08h às 12h – Tenda da Prevenção ao lado do Theatro Sete de Setembro

Teste Rápido ISTs

Dia 16 de julho – 16h30 – Parada da Diversidade Sexual do Baixo São Francisco

Concentração: Praça 12 de Abril

Percurso até o Estacionamento da Prainha

Com trio elétrico, show de drags, DJ e Dan Souza