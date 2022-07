Com problemas financeiros? 4 sites e apps para dividir boletos

A dificuldade de comprar um novo celular ou computador para o trabalho aumentou nos últimos meses. À medida que o dólar se valoriza, a maioria dos produtos fica mais caro. Na verdade, o custo de vida no geral aumentou. A forma de minimizar esse problema é dividir boletos para fazê-los caber no seu bolso.

O problema é que nem sempre o limite do cartão é suficiente. Por isso, algumas empresas oferecem outros serviços de parcelamento. Esta opção não é exatamente nova, mas tem se tornado cada vez mais popular. À medida que a crise econômica se agrava, algumas pessoas precisam pagar itens básicos do dia a dia parcelados. Dividir boletos como água e luz são alguns exemplos disso. Para saber como, continue lendo a matéria que o Notícias Concursos preparou para este domingo (17).

Como dividir boletos pela Internet

Algumas empresas parcelam boletos, mas usam o limite do cartão de crédito. Nesse caso, não é tão benéfico porque compromete o crédito que o cliente possui. No entanto, outras soluções, como o VirtusPay, permitem o parcelamento direto dos boletos.

Para isso, basta se cadastrar na plataforma, comprar na loja parceira e gerar um boleto. Você deve, então, inserir o código de barras fornecido e a empresa fará uma análise rápida da compra e do seu perfil. Se aprovado, basta selecionar o número de parcelas e o valor que deseja pagar.

Aplicativos e plataformas para parcelar boletos

Entre os principais, estão:

VirtusPay;

Mercado Livre;

Empréstimo SIM;

Banco do Brasil.

Solução se mostra bem viável

Em 2021, o Brasil registrou 1,6 milhão de novas lojas virtuais. Isso aumenta a conexão dos consumidores com as compras digitais. Nesse ambiente, é comum buscar formas de pagamento simples e que caibam no seu bolso.

O parcelamento de contas pode ser uma solução para um grande grupo de consumidores. Afinal, nem todo mundo tem cartão de crédito, e os juros do empréstimo podem ser bem altos.

Vale a pena parcelar boleto?

De acordo com especialistas, se você não tem condições de pagar suas contas sem parcelar, analise os juros. Veja se é mais barato usar cartão de crédito ou outra ferramenta de pagamento. Além disso, há sempre a opção de obter um empréstimo. Alguns clientes podem conseguir taxas muito atraentes. O segredo é analisar qual possibilidade renderá mais no longo prazo e se realmente dividir boletos é uma boa ideia.