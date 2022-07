Como acessar uma conta antiga do Hotmail

Em 1995, Jack Smith e Sabeer Bhatia lançou um serviço de correio online gratuito, o Hotmail (as letras maiúsculas H, T, M e L são homenagens ao HTML). Em dezembro de 1997, a Microsoft adquiriu a empresa. A popularidade do Hotmail cresceu para mais de 100 milhões de usuários em 2001. Além disso, o Outlook.com (Hotmail) e outros produtos da Microsoft são totalmente gratuitos se você tiver uma conta da Microsoft.

Mas, uma coisa que preocupa os usuários é se eles podem acessar sua antiga conta do Hotmail para entrar. Bem, não se preocupe, neste guia, você aprenderá como acessar o antigo Hotmail e entrar. Então, vamos começar com o antigo guia de login do hotmail.

Por que a conta do Hotmail é bloqueada?

Certamente é possível que sua conta do Hotmail já tenha sido excluída se tiver dez anos. Uma conta inativa é excluída automaticamente se permanecer inativa por cinco anos.

De acordo com os termos da Microsoft, sua conta do Hotmail pode ser excluída se você não a tiver usado ou conectado por cinco anos. Como resultado, contas do Hotmail danificadas podem não ser mais recuperadas. No entanto, caso você ache que ainda pode recuperá-lo, poderá usar as etapas abaixo.

Como saber se minha antiga conta do Hotmail está ativa?

Não será muito difícil saber se o seu conta Hotmail antiga está ativo ou não. Isso ocorre porque o Outlook é uma nova era do Hotmail. Portanto, entrando em sua conta do Outlook é a única maneira de saber se deixe seu antigo login do Hotmail ou não. No entanto, para verificar isso,

Em primeiro lugar, visite Site oficial do Outlook no navegador da área de trabalho. Depois, tente fazer login na sua conta usando o ID e a senha da sua conta do Hotmail antigos.

É isso. Agora, caso sua conta esteja ativa, você poderá acessar sua antiga conta do Hotmail e entrar nela. Mas, dependendo do número de anos que sua conta está inativa, pode ser necessário criar uma nova conta, pois ela pode ser desativada.

Antigo Hotmail Entrar | Encontrar conta

Como já mencionamos, como acessar sua antiga conta do Hotmail e entrar nela, mas a principal questão que surge é como você pode encontrar sua antiga conta do Hotmail? Não se preocupe! Nós vamos ajudá-lo a fazê-lo. Então, vamos dar uma olhada:

Inicialmente, vá para o Página de recuperação da conta. Em seguida, um formulário aparecerá na tela; preencha o Endereço, telefone ou nome do Hotmail e endereço de e-mail de contato No formulário. Em seguida, execute a verificação de CAPTCHA processo e acertar o próximo botão. Em seguida, ele enviará um código de verificação para seu ID de e-mail registrado. Então, preencha e aperte o botão Verificar botão. Depois disso, você precisa responder algumas perguntas solicitadas e acertar o próximo botão. Por fim, preencha os outros detalhes relacionados no formulário e pressione o próximo botão.

É isso. Agora, se os detalhes ou informações que você preencheu no formulário forem suficientes, você receberá de volta sua antiga conta do Hotmail. Caso contrário, esqueça isso se você já criou uma conta no Hotmail.

Da mesa do autor – Login antigo do Hotmail

Suponha que você tenha recuperado com sucesso seu conta Hotmail antiga e são capazes de entrar nele. Nesse caso, recomendamos que você use a conta regularmente, pois se você não usar essa conta continuamente por 2-3 anos, ela será automaticamente desabilitada e removida dos servidores do Outlook. Portanto, certifique-se de usá-lo regularmente.

Então, é assim que recuperar uma conta antiga do Hotmail e entrar. Esperamos que você ache este guia útil. Mas, caso você precise de mais informações sobre este guia, comente abaixo e nos avise.

