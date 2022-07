Como adicionar o cartão de vacina COVID-19 à Apple Wallet (2022)

Os cartões/informações de vacinação são necessários em todos os lugares ao viajar, ir ao cinema, faculdade, um novo escritório e vários outros lugares. Em meio à crise do COVID-19, tornou-se essencial levar seu cartão de vacina para todos os lugares. No entanto, às vezes você pode esquecer de levar o cartão de vacina com você, o que pode causar problemas. Se você usa um iPhone, pode transportar facilmente o seu cartão de vacina com você na Apple Walletque será válido em todos os lugares.

Não apenas um cartão de vacina, mas você pode carregar qualquer outra informação, como resultados de testes, relatórios anteriores de infecção e afins, em sua Apple Wallet. Você terá que adicionar manualmente seu cartão de vacina à sua Apple Wallet, e existem várias maneiras de fazê-lo.

Como adicionar o cartão de vacina à Apple Wallet 2022

Este artigo discutirá como você pode adicionar um cartão de vacina à sua Apple Wallet.

Ao digitalizar o código QR

A primeira maneira de adicionar um cartão de vacina à Apple Wallet é digitalizando o código QR. Se você receber o código QR em seu cartão de vacinação, poderá digitalizá-lo para adicionar o cartão à Apple Wallet. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Câmera no seu iPhone e verifique se você está em uma câmera traseira.

Segure seu dispositivo em cima do código QR e leve-o ao centro do visor.

Assim que a câmera reconhecer o código QR, você receberá uma notificação do Health App; toque nele.

Agora, toque em Adicionar à Carteira e Saúde e depois Feito.

Isso vai adicione um cartão de vacina à sua Apple Wallet.

Do código QR salvo

Se você salvou a imagem do código QR do seu cartão de vacinação, poderá usar o recurso Texto ao vivo para adicionar o cartão de vacina à sua Apple Wallet. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Fotos aplicativo no seu iPhone.

Agora, toque na imagem do seu QR Code.

Na imagem, toque e segure o código QR. Toque no Aberto na Saúde opção.

Se os registros de vacinas forem verificáveis, toque em Adicionar à Carteira e Saúde .

Toque em Feito e o cartão de vacina será adicionado à sua Apple Wallet.

Do arquivo para download

Outra maneira de adicionar um cartão de vacina à Apple Wallet é através do arquivo de download. Para isso, siga os passos abaixo-

Toque no link de download.

Agora, toque em Adicionar à Carteira e Saúde e depois toque em Feito .

Pronto, seu cartão de vacinação será adicionado ao aplicativo Wallet.

Do aplicativo Saúde

Se você já possui o cartão de vacina no aplicativo Saúde e deseja que ele esteja na Apple Wallet, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Abra o Saúde aplicativo no seu iPhone.

Agora, toque no Resumo opção no canto inferior esquerdo.

Agora, toque em Adicionar à carteira opção que você encontrará em sua carteira de vacinação.

Observação- Se você não encontrar o Adicionar à carteira opção, então você segue as etapas abaixo-

Toque no Navegar opção no canto inferior direito.

Agora toque no Imunizações opção e, em seguida, no Tipo de registro de imunização.

Agora, toque no registro de vacinação e, em seguida, toque em Adicionar à carteira.

Como visualizar o cartão de vacina no aplicativo Apple Wallet?

Agora que você adicionou o cartão de vacina ao aplicativo Apple Wallet, pode ser necessário visualizar o cartão de vacina. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Agora, abra o Saúde aplicativo no seu iPhone.

A seguir, toque em Resultados de imunizações/laboratório no canto inferior direito.

Agora, toque no registro de saúde que você deseja ver.

Palavras finais

Estas são todas as maneiras que você pode adicione o seu Cartão de Vacina à sua Apple Wallet. Se você quiser adicionar seu cartão de vacina ao aplicativo Apple Wallet, poderá fazê-lo seguindo as etapas deste artigo.

ARTIGOS RELACIONADOS: